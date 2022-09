Elżbieta II nie żyje. Brytyjska królowa miała 96 lat

Elżbieta IIElżbieta II, a właściwie Elżbieta Aleksandra Maria Windsor, urodziła się 21 kwietnia 1926 r. w Londynie. Pierwsze imię otrzymała po swojej matce, drugie po prababce – królowej Aleksandrze a trzecie po babce – królowej Marii. Jako wnuczce panującego wówczas króla przysługiwał jej tytuł „Jej Królewskiej Wysokości”. W chwili narodzin była trzecia w linii sukcesji do brytyjskiego tronu. Następczynią tronu została w 1936 r.

Koronacja Elżbiety II

W 1945 r. Elżbieta II wstąpiła do kobiecej służby wojskowej w stopniu podporucznika. Odbyła przeszkolenie na kierowcę i mechanika, a ostatecznie uzyskała stopień kapitana. W 1947 r. przyszła królowa udała się w pierwszą oficjalną podróż zagraniczną do Związku Południowej Afryki. W kolejnych latach, z powodu choroby ojca, musiała przejmować coraz więcej jego obowiązków. Wiadomość o śmierci ojca dotarła do niej w czasie pobytu w Kenii w 1952 r. Elżbieta II została ogłoszona królową 7 lutego 1952, w St. James’s Palace, a koronacja odbyła się 2 czerwca 1953 r”.

W czasie jej panowania nastąpił dalszy rozpad Imperium Brytyjskiego, a Wspólnota Narodów przechodziła liczne przemiany i z biegiem czasu stała się luźnym związkiem politycznym byłych brytyjskich kolonii. W chwili śmierci Elżbieta II była uznawana za „głowę państwa” w 21 krajach.

W 2016 r. po ukończeniu 90 lat monarchini przekazała część publicznych obowiązków innym członkom rodziny. Pojawiały się wówczas plotki o abdykacji, ale ostatecznie nie zdecydowała się na ten krok.

Królowa pełniła władzę symbolicznie

Przez całe panowanie królowa stosowała się do zasad rządzących monarchią parlamentarną, stojąc ponad podziałami politycznymi. Faktycznie pełniła rolę symboliczną i unikała wyrażania opinii w kwestiach politycznych. Elżbieta II była też najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii i protektorem Szkockiego Kościoła Prezbiteriańskiego. Nie kryła się ze swoją wiarą – regularnie uczestniczyła w mszach w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor.

Żona Filipa i matka czwórki dzieci

W 1939 r. Elżbieta II poznała swojego przyszłego męża Filipa. Mimo niezadowolenia rodziny królewskiej para ogłosiła zaręczyny w czerwcu 1947 r., a ślub odbył się 20 listopada tego samego roku w opactwie westminsterskim. Elżbieta i Filip mieli czworo dzieci: następcę tronu księcia Karola, księżniczkę Annę, księcia Yorku Andrzeja i hrabiego Wesseksu Edwarda. Książę Filip zmarł 9 kwietnia 2021 r. w wieku 99 lat.