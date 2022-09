Elżbieta II nie żyje. Tak królowa Wielkiej Brytanii zmieniała się przez lata

W czwartek 8 września rodzina królewska poinformowała o śmierci królowej Elżbiety. Monarchini w ostatnim czasie skarżyła się na problemy ze zdrowiem, a konkretnie z poruszaniem się. Wydawało się jednak, że dolegliwości nie były bardzo poważne, ponieważ – choć w jej kalendarzu pojawiały się zmiany – królowa wciąż wykonywała swoje obowiązki.

Zaledwie dwa dni temu Elżbieta II spotkała się z Borisem Johnsonem, który zakończył swoją misję kierowania brytyjskim rządem, a następnie oficjalnie mianowała Liz Truss, dotychczasową minister spraw zagranicznych, na premiera. Uroczystość odbyła się w zamku Balmoral w Szkocji – po raz pierwszy za panowania 96-letniej monarchini.

Elżbieta II nie żyje. „Operacja London Bridge”

Kilkadziesiąt lat temu został opracowany plan znany jako „operacja London Bridge”. Przygotowana kilkadziesiąt lat temu koncepcja szczegółowo opisuje sekwencję wydarzeń po śmierci królowej. Zgodnie z tym dokumentem, który został stworzony przez brytyjskich urzędników, pierwszą osobą spoza rodziny królewskiej, która dowiedziała się o śmierci monarchini, był prywatny sekretarz Edward Young. To właśnie do jego obowiązków należało poinformowanie o sprawie premier Liz Truss. Protokół przewiduje, że musiał to zrobić w określony sposób – używając frazy „London Bridge is down” („Runął most londyński” – red.).

Zanim smutna wiadomość dotarła do opinii publicznej, została przekazana przez specjalną komórkę Biura Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty – Global Response Centre – rządom 15 państw, na czele których stała królowa. Następnie o śmierci Elżbiety II zostało powiadomionych 36 przywódców z terytoriów zamorskich wchodzących w skład Wspólnoty Narodów. Dopiero potem na bramie Pałacu Buckingham wywieszono specjalną tablicę z informacją o śmierci monarchini. Po publicznym ogłoszeniu śmierci królowej wszystkie flagi na zewnątrz Pałacu Buckingham zostaną opuszczone do wysokości połowy masztu.

Czytaj też:

Elżbieta II nie żyje. Karol nowym królem Wielkiej Brytanii