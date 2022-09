Kto po królu Karolu? Pełna lista sukcesji po śmierci królowej Elżbiety II

Królowa Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat. We wtorek rano Pałac Buckingham poinformował, że lekarze są bardzo zaniepokojeni stanem zdrowia monarchini. Chwilę po ujawnieniu tej informacji w drogę do szkockiej posiadłości w Balmoral ruszyli najbliżsi członkowie jej rodziny. Na miejsce nie udały się jednak księżne Kate i Meghan.

Król Karol lada dzień zasiądzie na tronie Wielkiej Brytanii

Zgodnie z prawami do sukcesji, pierwszy w kolejce do objęcia tronu po śmierci Elżbiety II jest najstarsze z jej dzieci, czyli książę Karol. Zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami, Karol 24 godziny po śmierci matki weźmie udział w specjalnym posiedzeniu Tajnej Rady. Po raz pierwszy w historii monarchii jej spotkanie ma się odbyć przy obecności telewizyjnych kamer.

W posiedzeniu Tajnej Rady weźmie udział 200 jej członków. W przeszłości było ich tylko 175, dzięki czemu wszyscy mogli uczestniczyć w przejęciu władzy. Za czasów Elżbiety II ich liczba wzrosła do 700, przez co jedynie cześć będzie mogła wziąć udział w uroczystościach. W skład Tajnej Rady wchodzą przede wszystkim politycy, jednak pośród jej członków znajduje się również prywatny sekretarz zmarłej królowej Edward Young, czy książę Cambridge William. W skład Tajnej Rady wchodzi również księżna Kornwalii Kamila, co oznacza, że druga żona Karola będzie obecna na sali w momencie, kiedy jej mąż będzie wstępował na tron.

Spotkanie Tajnej Rady rozpocznie się od przekazania informacji o śmierci królowej Elżbiety II. Następnie zostanie odczytany tekst Proklamacji Akcesyjnej. Po jej podpisaniu w Hyde Parku i Tower of London rozlegną się dźwięki wystrzałów.

Kto po Królu karolu? Kolejny w kolejce do tronu jest książę William

Zasady sukcesji w brytyjskiej rodzinie królewskiej są dość proste. W pierwszej kolejności prawo do tronu ma książę Karol. Po nim nowym królem zostanie jego najstarszy syn – książę William. Po nim koronę będą dziedziczyć kolejno jego dzieci – książę George, księżniczka Charlotte i książę Louise. Piąty w kolejce do brytyjskiego tronu jest książę Harry, a następnie jego dzieci – Archie i Lilibet.

W dalszej kolejności tron mógłby objąć Andrzej, książę Yorku (drugie najstarsze dziecko Elżbiety II i księcia Filipa). Dziewiąta na liście do korony jest jego córka, księżniczka Beatrycze, a także wnuczka Sjena Elżbieta.

