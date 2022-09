Światowe media o śmierci Elżbiety II. Poruszający moment na antenie BBC

W czwartek 8 września rodzina królewska poinformowała o śmierci królowej Elżbiety. Monarchini w ostatnim czasie skarżyła się na problemy ze zdrowiem, a konkretnie z poruszaniem się. Wydawało się jednak, że dolegliwości nie były bardzo poważne, ponieważ – choć w jej kalendarzu pojawiały się zmiany – królowa wciąż wykonywała swoje obowiązki.

W czwartek brytyjska stacja BBC przerwała program, by przekazać komunikat Pałacu Buckingham o śmierci królowej Elżbiety II. Następnie wyemitowano hymn Wielkiej Brytanii „Boże, chroń królową”.

„To jest moment, w którym historia się zatrzymuje; na minutę, godzinę, na dzień lub tydzień; to jest moment, w którym historia się zatrzymuje” – napisano na portalu internetowym stacji, przypominając najważniejsze momenty z życia królowej. Na górze strony znalazł się duży portret Elżbiety II podpisany „Jej Wysokość Królowa” (1926-2022).

Śmierć królowej Elżbiety II. Najdłużej panujący brytyjski monarcha

Specjalną okładkę upamiętniającą królową opublikował amerykański tygodnik „Time”. Zamieścił na niej zdjęcie Elżbiety II z młodości. „Najdłużej panujący monarcha Wielkiej Brytanii zmarł w wieku 96 lat. Jej rządy, które rozpoczęły się w 1952 roku, obejmowały 15 brytyjskich premierów i 14 prezydentów USA. Świat zmienił się, gdy Elżbieta była królową pod wieloma względami, ale wielu postrzegało ją jako niezłomną opokę patriotycznego obowiązku.Królowa nie wiodła zwyczajnego życia, ale wypełniała je nadzwyczajnymi aktami obowiązków zarówno publicznych, jak i prywatnych (…)” – napisał.

Niemiecki tabloid „Bild” zamieścił dwa archiwalne zdjęcia królowej u boku księcia małżonka, Filipa. „Teraz znów jest przy swoim Filipie” – podpisano fotografie. Dziennik przypomniał historię ich spotkania. „Nawet książki nie wystarczą, by pisać o miłości (Elżbiety – red,) do księcia Filipa. Był jej prawdziwą miłością od chwili, gdy go zobaczyła. Miała wtedy 13 lat, on 18” – napisał.

Zagraniczne portale, m.in. CNN, NBC News i France24 prowadzą relacje na żywo z wydarzeń po śmierci królowej Elżbiety II. W czwartek wieczorem odnotowały, że przed Pałacem Buckingham zgromadził się tłum Brytyjczyków, którzy przyszli oddać hołd zmarłej królowej. Specjalny program na żywo prowadzi całodobowa arabska stacja Al Jazeera.

