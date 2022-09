Karol III królem Wielkiej Brytanii. William i Kate z nowymi tytułami

W czwartek 8 września zakończyło się panowanie 96-letniej królowej Elżbiety II. Pałac Buckingham poinformował o śmierci monarchini. Władzę po matce przejął jej najstarszy syn. Pierwszą decyzją nowego króla był wybór imienia – Karol III. W związku z przejęciem obowiązków monarchy przez Karola, zmienia się także tytulatura jego najstarszego syna i jego małżonki.

William księciem Kornwalii

Książę William nie zostanie automatycznie księciem Walii, choć jest kolejną osobą w kolejce do tronu – podaje BBC. Już teraz dziedziczy natomiast inny tytuł ojca – został księciem Kornwalii. Analogicznie, jego żona Catherine, znana szerzej jako księżna Kate, została księżną Kornwalii. Wcześniej tytuły przysługiwały księciu Karolowi i jego małżonce, Camilli. Kate i William pozostają nadal księciem i księżną Cambridge.

Karol III królem. Kim będzie Camilla?

W związku z objęciem tronu przez Karola III, zmieni się także tytulatura przynależna Camilli. Księżna została „Queen consort” , czyli małżonką panującego monarchy: królową. Nowy tytuł Camilli został użyty już po raz pierwszy oficjalnie w komunikacji. Na Twitterze rodziny królewskiej poinformowano, że nowy król i królowa pozostaną jeszcze dziś w Balmoral, gdzie zmarła królowa Elżbieta II. Jutro nowy władca i jego partnerka wrócą do Londynu.

Do posiadłości Windsorów w Szkocji, gdzie w ostatnim czasie przebywała monarchini, przybyli także synowie Karola: William i Harry. Książęta wraz z innymi członkami rodziny królewskiej w czwartek pilnie zjeżdżali do Balmoral, by pożegnać się z umierającą królową.

Czytaj też:

Światowe media o śmierci Elżbiety II. Poruszający moment na antenie BBC