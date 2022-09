Książę Harry dołączył do rodziny, która opłakuje Elżbietę II. Meghan nie pojechała razem z nim

W zamku Balmoral rodzina królewska opłakuje zmarłą w czwartek po południu królową Elbietę II. Do Szkocji udał się obecny król Karol i księżna Kamila, a także wszystkie dzieci królowej - księżniczka Anna, książę Edward i książę Andrzej. Do rodziny dołączył również książę William. Później, jak relacjonuje BBC, do Szkocji samotnie przybył książę Harry. Jego żona Meghan została w Londynie. Komentatorzy nie wykluczają jednak, że dołączy do Harry'ego później.

Wcześniej pojawiły się również doniesienia, że w Balmoral nie pojawiła się księżna Kate, żona księcia Williama. Jej służby prasowe przekazały, że pozostała ona w Pałacu Windsor ze względu na pierwszy dzień w nowej szkole jej dzieci. Od wielu tygodni pojawiały się doniesienia, że książęca para planuje przeprowadzić się z Pałacu Kensington do Adelaide Cottage w Windsorze. To właśnie zmiana miejsca zamieszkania sprawiła, że książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis musieli zmienić szkołę.

Elżbieta II nie żyje. Premier Wielkiej Brytanii zabiera głos

Brytyjska rodzina królewska poinformowała, że królowa Elżbieta II zmarła na zamku Balmoral. Kondolencje spływają do Wielkiej Brytanii z całego świata, a przywódcy piszą o swoim „wielkim smutku”. Chwilę po informacji o śmierci królowej głos zabrała również niedawno zaprzysiężona brytyjska premier Liz Truss, która wygłosiła oświadczenie przed Downing Street. – Wszyscy jesteśmy zdruzgotani – powiedziała. Jak dodała, śmierć królowej Elżbiety II to „przemijanie drugiego wieku elżbietańskiego”.

Na wiadomość o śmierci królowej zareagował także prezydent Andrzej Duda. „Moje najgłębsze kondolencje dla Rodziny Królewskiej i wszystkich Brytyjczyków w związku z odejściem Jej Królewskiej Mości. Od dziesięcioleci była ucieleśnieniem wszystkiego, co czyni Wielką Brytanię naprawdę wielką. Będzie jej brakować, zostanie zapamiętana w Polsce i na całym świecie” – napisał na Twitterze.

Król Karol III wstępuje na tron. Podjął pierwszą decyzję

Wkrótce po informacji o śmierci Elżbiety II potwierdzono, że tron po 96-letniej matce obejmie książę Karol. Nowy król Wielkiej Brytanii wydał emocjonalne oświadczenie. „Dzień śmierci mojej ukochanej mamy to moment największego smutku zarówno dla mnie, jak i wszystkich członków brytyjskiej rodziny królewskiej” – napisał król Karol. Podkreślił, że w tym trudnym czasie żałoby rodzinie zmarłej przynosi otuchę świadomość tego, jak kochana i szanowana była królowa.

Pewnym zagadnieniem pozostawało to, jakie imię przyjmie nowy władca. Jak podkreśla BBC, były już książę Walii mógł wybierać spośród czterech swoich imion: Charles Philip Arthur George (Karol, Filip, Artur, Grzegorz - red.). Syn Elżbiety II nie zdecydował się na zaskoczenie i przyjął imię Karol III. Brytyjska telewizja podkreśla, że to pierwsza decyzja Karola w nowej roli. Jego wybór potwierdził oficjalnie Clarence House. O Karolu III jako nowym królu mówiła wcześniej premier Wielkiej Brytanii Liz Truss.

Dalszą procedurę reguluje dworski protokół. W ciągu pierwszych 24 godzin po śmierci matki Karol zostanie oficjalnie ogłoszony królem.

Czytaj też:

Karol III królem Wielkiej Brytanii. William i Kate z nowymi tytułami