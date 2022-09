Operacje „Pióro” i „Jednorożec”. Wiadomo, jak będzie wyglądać pogrzeb Elżbiety II

8 września 2022 roku - ta data już na zawsze zapisze się w historii Wielkiej Brytanii. To właśnie tego dnia Pałac Buckingham poinformował o śmierci Elżbiety II. Nowym monarchą, zgodnie z linią sukcesji, został syn monarchini - Karol. Do rodziny królewskiej płyną kondolencje z całego świata. Zmarłą królową żegnają prezydenci, premierzy, ale również artyści i sportowcy.Ponieważ Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii, jej śmierć oznacza koniec pewnej epoki i niesie ze sobą ogromne zmiany dla całego Zjednoczonego Królestwa. Aby złagodzić skutki zmian, opracowano specjalną operację London Bridge, w której krok po kroku opisano procedury po śmierci monarchini. Szczegółowe wytyczne dotyczą również ceremonii pogrzebowej.Każdy dzień poprzedzający uroczystości pogrzeowe będzie określany jako D-Day+1, D-Day+2 aż do D-Day+10. Ponieważ Elżbieta II zmarła na zamku Balmoral w Szkocji, wdrożona zostanie także operacja Jednorożec. Zakłada ona, że w sobotę 10 września trumna z ciałem królowej zostanie przewieziona królewskimi kolejami z Edynburga na stację St.Pancras w Londynie. Tam hołd Elżbiecie II oddadzą premier Liz Truss oraz członkowie jej gabinetu.We wtorek 13 września, czyli w D-Day+5 kondukt pogrzebowy z trumną przejdzie ulicami Londynu z Pałacu Buckingham aż do Pałacu Westminsterskiego. Tego samego dnia odprawione zostanie również specjalne nabożeństwo w Westminster Hall.Od środy 14 września do soboty 17 września trumna z ciałem monarchini będzie wystawiona w Pałacu Westminsterskim na widok publiczny. W ramach operacji Feather poddani będą mogli pożegnać ukochaną królową.Oficjalną ceremonię pogrzebową zaplanowano na niedzielę 18 września. Odbędzie się ona w Opactwie Westminsterskim. Nabożeństwo poprowadzi arcybiskup Canterbury. Dla wszystkich Brytyjczyków będzie to wyjątkowy dzień. Tego dnia nie pójdą do pracy a giełda oraz większość instytucji i firm pozostanie zamknięta.

Po mszy świętej trumna zostanie przewieziona do Zamku Windsor. Królowa spocznie w Kaplicy św. Jerzego, w tym samym grobowcu, w którym jest pochowany jej ojciec, król Jerzy VI.