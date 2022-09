Czy Camilla będzie królową? Elżbieta II zadecydowała w ostatniej chwili

Zasady brytyjskiej sukcesji są powszechnie znane. Dlatego już po objęciu przez Elżbietę II roli królowej w 1952 roku na jej następcę szykowano księcia Karola – najstarszego syna. Choć pojawiały się spekulacje, że najdłużej czekający na koronę sukcesor powinien ustąpić w kolejce synowi, księciu Williamowi, to Karol przyjął ten zaszczyt. I tak 8 września stało się jasne, że będzie panował jako Karol III.

Camilla chciała być księżną

O ile sprawa przyszłego króla Wielkiej Brytanii nie budziła większych wątpliwości, tak przez długie lata nie było pewne, jaki status będzie miała jego wybranka, Camilla. Księżna Kornwalii, która zastąpiła u boku Karola ukochaną przez lud Dianę, długo nie budziła gorących uczuć zarówno poddanych, jak i samej monarchini. Rozwódka, której romans z Karolem miał unieszczęśliwić Królową Ludzkich Serc, nie była wymarzoną przyszłą władczynią.

Ona sama wyczuwała te nastroje. Dlatego też po ślubie w 2005 roku zapowiedziała, że w przyszłości chciałaby sięgnąć jako pierwsza w historii po tytuł „princess consort” . Oznaczało to, że wbrew zwyczajowi, jako żona panującego monarchy chciała tytułować się jako „księżna” , a nie „królowa” . Nie odważyła się również sięgnąć po tytuł po zmarłej w tragicznych okolicznościach w 1997 roku Dianie. Zamiast księżną Walii, została księżną Kornwalii.

Przez lata w Wielkiej Brytanii toczyły się dyskusje odnośnie samego ślubu Karola. Zgodnie z prawem z 1753 roku, jedynym ważnym małżeństwem monarchy brytyjskiego jest bowiem ślub kościelny. Karol i Camilla związali się ślubem cywilnym.

Czy Camilla będzie królową?

Wątpliwości rozwiała sama Elżbieta II, i to pod koniec życia. Podczas uroczystości w ramach Platynowego Jubileuszu królowa oświadczyła, że chce, aby Camilla została Queen Consort, jak zwyczajowo określane są małżonki panujących władców. Oznacza to tytuł królowej, nie księżnej. Co ciekawe, panuje tu dysproporcja. Małżonkowie władczyń pozostają bowiem książętami. Tak było w przypadku męża królowej Elżbiety II, księcia Filipa.

Status Camilli został potwierdzony tuż po śmierci Elżbiety II. Na oficjalnym profilu The Royal Family na Twitterze napisano o niej jako o królowej. Stało się to przy okazji informacji, że Camilla i Karol pozostają w Balmoral do wieczora w czwartek, a rano pojawią się w Londynie.

