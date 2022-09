Brytyjscy parlamentarzyści pilnie wezwani do Londynu. Złożą przysięgę nowemu królowi

Brytyjska rodzina królewska poinformowała, że królowa Elżbieta II zmarła w czwartek po południu na zamku Balmoral. To, co będzie działo się w najbliższych godzinach, ściśle określa plan stworzony przez brytyjskich urzędników. Operacja została nazwana „London Bridge”. Zgodnie z protokołem, w ciągu pierwszych 24 godzin po śmierci matki Karol zostanie oficjalnie ogłoszony królem. Wydarzy się to przed organem znanym jako Rada Akcesyjna. W jej skład wchodzą członkowie Tajnej Rady, czyli wybrani obecni i byli posłowie, kilku najwyższych urzędników i burmistrz Londynu.

Na piątek zostali również pilnie wezwani do Londynu wszyscy członkowie brytyjskiego parlamentu i Izby Lordów. Jak wyjaśnił Charlie Proctor, korespondent zajmujący się życiem brytyjskiej rodziny królewskiej, parlamentarzyści spotkają się i złożą przysięgę wierności królowi Karolowi III. W związku ze śmiercią Elżbiety II wszelkie prace parlamentarne zostaną w najbliższym czasie zawieszone.

Elżbieta II nie żyje. Trwa operacja „London Bridge”

Zgodnie z planem operacji „London Bridge” pierwszą osobą spoza rodziny królewskiej, która dowiedziała się o śmierci monarchini, był prywatny sekretarz Edward Young. To właśnie do jego obowiązków należało poinformowanie o sprawie premier Liz Truss. Zanim smutna wiadomość dotarła do opinii publicznej, została ona przekazana przez specjalną komórkę Biura Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty – Global Response Centre – rządom 15 państw, na czele których stała królowa. Następnie o śmierci Elżbiety II zostało powiadomionych 36 przywódców z terytoriów zamorskich wchodzących w skład Wspólnoty Narodów.

Dopiero potem na bramie Pałacu Buckingham wywieszono specjalną tablicę z informacją o śmierci monarchini. Po publicznym ogłoszeniu śmierci królowej wszystkie flagi na zewnątrz Pałacu Buckingham zostały opuszczone do wysokości połowy masztu.

Król Karol III wstępuje na tron

Tron po 96-letniej matce objął książę Karol. Pewnym zagadnieniem pozostawało to, jakie imię przyjmie nowy władca. Jak podkreśla BBC, były już książę Walii mógł wybierać spośród czterech swoich imion: Charles Philip Arthur George (Karol, Filip, Artur, Grzegorz – red.). Syn Elżbiety II nie zdecydował się na zaskoczenie i przyjął imię Karol III. Brytyjska telewizja podkreśla, że to pierwsza decyzja Karola w nowej roli. Jego wybór potwierdził oficjalnie Clarence House. O Karolu III jako nowym królu mówiła wcześniej premier Wielkiej Brytanii Liz Truss.