Jeszcze we wtorek odbyła oficjalne spotkanie. To jedno z ostatnich zdjęć królowej Elżbiety II

Elżbieta II zasiadała na brytyjskim tronie od 1952 r. W czwartek o godz. 19.30 Pałac Buckingham przekazał informację o śmierci królowej. Monarchini zmarła na zamku Balmoral w Szkocji, gdzie spędziła ostatnie dni. Tron automatycznie przejął syn królowej Elżbiety II – Karol.

Mimo tego, że królowa miała 96 lat, informacja o jej śmierci przyszła niespodziewanie. Jeszcze we wtorek rano Boris Johnson wygłosił pożegnalne przemówienie, a następnie udał się do królowej i oficjalnie ustąpił ze stanowiska premiera. Po nim do zamku Balmoral w Szkocji, gdzie Elżbieta II spędzała urlop, przyjechała Liz Truss, która w poniedziałek wygrała wyścig o przywództwo w Partii Konserwatywnej, pokonując Rishiego Sunaka. Tradycyjnie odwołanie ustępującego premiera i mianowanie nowego odbywało się w Pałacu Buckingham, ale tym razem uznano, że ze względu na problemy z poruszaniem się, 96-letnia królowa nie będzie wracać do stolicy. W czasie spotkania monarchini oficjalnie powierzyła Truss misję utworzenia nowego rządu.

Liz Truss premierem Wielkiej Brytanii

Właśnie wtedy wykonano jedno z ostatnich zdjęć królowej w czasie pełnienia funkcji publicznych. W czwartek brytyjska premier wygłosiła oświadczenie przy Downing Street. – Wszyscy jesteśmy zdruzgotani – powiedziała. Jak dodała, śmierć królowej Elżbiety II to „przemijanie drugiego wieku elżbietańskiego”.

Truss opisywała zmarłą monarchinię jako „skałę, na której zbudowano współczesną Wielką Brytanię” i „samego ducha Wielkiej Brytanii”. Brytyjska premier podkreśliła, że Elżbieta II była da niej „osobistą inspiracją”, a to jak królowa oddana była swojej służbie, powinno być „przykładem dla nas wszystkich”

Czytaj też:

Zmiana tytułów w rodzinie królewskiej po śmierci Elżbiety II. Ciekawa sytuacja w przypadku dzieci Harry’ego i Meghan