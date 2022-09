Nigdy nie udzieliła wywiadu, wygłaszała orędzia w szczególnych momentach. Te słowa Elżbiety II przeszły do historii

Elżbieta II była królową Wielkiej Brytanii od 1952 r. 9 września 2015 roku została najdłużej panującym brytyjskim monarchą, a w tym roku obchodziła platynowy jubileusz rządów i 96. urodziny. W czasie 70 lat jej panowania urząd sprawowało 16 brytyjskich premierów, 14 prezydentów USA oraz siedmiu papieży. Królowa panowała tak długo, że 80 proc. mieszkańców Zjednoczonego Królestwa nie było jeszcze na świecie, gdy obejmowała tron. Królowa odbyła ponad 250 podróży zagranicznych, odwiedzając 115 krajów, w tym Polskę w 1996 r. Elżbieta II zmarła w czwartek po południu w posiadłości Balmoral.

W czasie swojego panowania królowa nigdy nie udzieliła wywiadu, ale wygłaszała coroczne przemówienia z okazji Bożego Narodzenia. Szczególnie zapamiętane zostaną jej specjalne orędzia w chwilach szczególnych dla narodu. Elżbieta II zabrała głos po rozpoczęciu pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r., przed pogrzebem księżnej Diany w 1997 r., po śmierci swojej matki królowej Elżbiety w 2002 r., z okazji 60-lecia swojego panowania oraz po wybuchu pandemii w 2020 r.

Historyczne zobowiązanie

„Oświadczam wobec was wszystkich, że całe moje życie, jakiekolwiek będzie — długie czy krótkie — poświęcę służbie wam i wielkiej imperialnej wspólnocie, której członkami jesteśmy my wszyscy” – te słynne słowa wypowiedziała jeszcze jako następczyni tronu 21 kwietnia 1947 r., w dniu swoich 21. urodzin, w Kapsztadzie.

„Szczerze oddałem się służbie wam, tak jak wielu z was oddało się mojej. Przez całe moje życie i całym sercem będę starała się być godną waszego zaufania” – powiedziała z kolei Elżbieta II w czasie swojej koronacji 2 czerwca 1953 r.

Reakcja na śmierć księżnej Diany

„To, co teraz wam mówię, jako wasza królowa i jako babcia, mówię z głębi serca… Nikt, kto znał Dianę, nigdy jej nie zapomni. Miliony innych, którzy nigdy jej nie spotkali, ale czuli, że ją znają, będą ją pamiętać” – powiedziała Elżbieta Ii w wystąpieniu telewizyjnym po śmierci księżnej Diany, która zginęła w wypadku samochodowym. „Wierzę, że można wyciągnąć lekcje z jej życia oraz z niezwykłej i poruszającej reakcji na jej śmierć. Podzielam waszą determinację w pielęgnowaniu jej pamięci” – dodała.

Hołd dla księcia Filipa

Z okazji złotej rocznicy ślubu z księciem Filipem w 1997 r. królowa oddała hołd swojemu mężowi. „To ktoś, kto nie przyjmuje łatwo komplementów, ale po prostu był moją siłą i pozostał przez te wszystkie lata, a ja i cała jego rodzina, a także ten i wiele innych krajów, mamy u niego dług większy niż on kiedykolwiek twierdził, albo kiedykolwiek się dowiemy” – powiedziała.

Elżbieta II podtrzymywała na duchu Brytyjczyków w czasie pandemii

Królowa przemówiła też do narodu w kwietniu 2020 r., po wybuchu pandemii koronawirusa. „Zwracam się do was w tym czasie, który, jak wiem, jest coraz trudniejszy. To czas zakłóceń w życiu naszego kraju, zakłóceń, które przyniosły smutek niektórym, trudności finansowe wielu i ogromne zmiany w codziennym życiu nam wszystkim” – powiedziała. „Razem stawimy czoła tej chorobie” – dodała. „Pocieszmy się, że choć być może wiele jeszcze będziemy musieli znieść, lepsze dni powrócą. Znów będziemy z naszymi przyjaciółmi, znów będziemy z naszymi rodzinami. Znów się spotkamy” – przekonywała.

Do pandemii i śmierci księcia Filipa królowa nawiązała w bożonarodzeniowym orędziu w 2021 r. „Choć dla wielu jest to czas wielkiego szczęścia i radości, Święta Bożego Narodzenia mogą być trudne dla tych, którzy stracili bliskich. Zwłaszcza w tym roku rozumiem dlaczego – powiedziała. „Jego poczucie służby, ciekawość intelektualna i umiejętność wyciskania radości z każdej sytuacji, to wszystko było nie do zatrzymania. Ten złośliwy, dociekliwy błysk był na końcu tak jasny, jak wtedy, gdy po raz pierwszy go zobaczyłam” – wspominała swojego męża.

Zaskakujące słowa królowej z okazji 70. rocznicy panowania

Królowa wydała też oświadczenie w lutym tego roku z okazji 70. rocznicy panowania. „Obchodząc tę rocznicę, z przyjemnością odnawiam zobowiązanie, które złożyłam Wam w 1947 roku, że moje życie zawsze będzie poświęcone służbie” – napisała. „Gdy nadejdzie czas i mój syn Karol zostanie królem, wiem, że dacie mu i jego żonie Kamili to samo wsparcie, które dajecie mi. Jest moim szczerym życzeniem, by, gdy nadejdzie czas, Camilla była uznana jako królowa, kontynuując swoją oddaną służbę” – podkreśliła królowa.

