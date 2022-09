Królowa Elżbieta II nie żyje. Tak wyglądają okładki brytyjskich gazet

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września w wieku 96 lat. Temat rzecz jasna zdominował światowe media. Brytyjskie gazety poświęciły monarchini pierwsze strony gazet. The Sun swój tradycyjnie czerwony top zamienił na królewski fiolet. „Kochaliśmy Cię, proszę Pani” – zamieszono obok fotografii. Jak można przeczytać odejście królowej Elżbiety II to „koniec jej historycznego panowania”. Tabloid pyta również, czy dzień pogrzebu może zostać uznany za dzień wolny od pracy.

The Times zamieścił nekrolog królowej i zauważył, że życie monarchini obejmowało „erę ogromnych zmian społecznych, materialnych i kulturalnych”. Dziennikarze stwierdzili, że Elżbieta II „uratowała monarchię”. Dodali także, że „mało kto spodziewałby się, że królowa weźmie udział w otwarciu ceremonii Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku u boku Jamesa Bonda.

Królowa Elżbieta II nie żyje. Pierwsze strony dzienników z Wielkiej Brytanii

The Guardian opublikował zdjęcie królowej podczas jej koronacji i zauważył, że była najstarszym i najdłużej panującym władcą w kraju. O „spełnieniu obowiązku” donosi Daily Star. The Telegraph zamieścił smutną sentencję „smutek jest ceną, którą płacimy za miłość”. Gazeta dodała także, że od Karola III nie oczekuje się, że będzie panował w taki sam sposób, jak robiła to jego matka.

Financial Times opisało „wdzięk, człowieczeństwo i męstwo” królowej. Gazeta wyjaśniła, że „jej stoicki sposób radzenia sobie z rodzinnymi nieszczęściami sprawił, że dla opinii publicznej stała się ludzką postacią i wiarygodną osobą. Poddani darzyli też Elżbietę II „sympatią”. Szkocki „Herald” przedstawił monarchinię na tle jej ukochanych krajobrazów i zacytował pierwszą minister Szkocji Nicolę Sturgeon, która mówiła o „końcu epoki”.

Śmierć brytyjskiej monarchini. Okładki gazet

The Mirror zamieścił krótkie „Dziękuje” i zaznaczył, że Brytyjczycy „zaczynają się godzić ze stratą monarchini”. Elżbiecie II podziękował też Belfast Telegraph i zauważył, że Elżbieta II dała przykład ws. porozumienia wielkopiątkowego. The Express podkreślił, że „ukochana królowa nie żyje”, a obywatele Wielkiej Brytanii są „zjednoczeni w smutku”. Daily Mail w specjalnym wydaniu donosił o „złamanych sercach”. Metro zamieściło jedynie „Elżbieta II” oraz rok urodzin i śmierci monarchini.

