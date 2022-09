Trwa operacja „London Bridge”. Nowe informacje na temat pogrzebu królowej Elżbiety II

"Po śmierci Jej Królewskiej Mości Królowej życzeniem Jego Królewskiej Mości jest, aby okres królewskiej żałoby trwał od teraz do siódmego dnia po pogrzebie. Termin pogrzebu zostanie potwierdzony w odpowiednim czasie" - przekazała rodzina królewska w najnowszym komunikacie

Królewska żałoba będzie obowiązywać członków rodziny królewskiej, personel i przedstawicieli rodziny królewskiej pełniących obowiązki służbowe, wraz z żołnierzami pełniącymi obowiązki ceremonialne.

Nabożeństwo w katedrze św. Pawła po śmierci królowej. 2 tys. wejściówek

Poinformowano również, że w piątek o godz. 18.00 w londyńskiej katedrze św. Pawła odbędzie się nabożeństwo żałobne otwarte dla szerszej grupy osób. Na wydarzenie przeznaczonych jest 2 tys. wejściówek.

Zgodnie z założeniami operacji „London Bridge”, gdy ciało brytyjskiej królowej wróci do Pałacu Buckingham, pozostanie tam do wtorku. Następnie zostanie przeniesiona do Pałacu Westminsterskiego, gdzie odbędą się nabożeństwa – pisze „The Washington Post”.

Karol III rozpocznie objazd po kraju. Jaki jest plan jego wizyt?

Kolejnym krokiem będzie wręczenie nowemu królowi oficjalnych kondolencji, a ten ruszy w objazd po kraju. Zgodnie z planem ma zacząć od Szkocji, a w poniedziałek udać się do Irlandii Północnej. Podróż do Walii ma mieć miejsce na siedem dni po śmierci królowej czyli w czwartek.

Choć rodzina królewska informuje, że poda dokładną datę w późniejszym komunikacie, pogrzeb królowej może się odbyć dziesiątego dnia po śmierci, czyli w niedzielę 18 września, w londyńskim opactwie Westminster. Wezmą w nim udział m.in. głowy państw. Później odbędzie się nabożeństwo w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor, a królowa zostanie pochowana w Kaplicy Pamięci Króla Jerzego VI. Tego dnia Brytyjczycy mają mieć dzień wolny od pracy.

„The Washington Post” zwraca uwagę, że ubiegłoroczny pogrzeb męża królowej Elżbiety, księcia Filipa, może być wzorem, choć na wyraźnie mniejszą skalę. Chociaż książę Filip nie otrzymał państwowego pogrzebu zarezerwowanego dla monarchów, został pochowany po nabożeństwie w kaplicy św. Jerzego.

