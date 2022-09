Leszek Miller o królu Karolu III: Będzie miał poważny problem

– Miałem zaszczyt uczestniczyć w obiedzie z królową, zostałem jej przedstawiony. Już na samym początku zwróciłem uwagę na gest królowej. Może był wyuczony, a może był czymś naturalnym. Zatrzymując się przy każdym gościu, patrzyła na niego tak, jakby zamierzała mu poświęcić całą swoją uwagę, i to przez dłuższy czas. Sprawiała wrażenie, że nie czyni tego w sposób zdawkowy, ale naprawdę jest zainteresowana tym, co ma jej do powiedzenia rozmówca – wspomina Leszek Miller, ówczesny premier

Jak dodaje, podczas rozmowy z Elżbietą II „nie był usztywniony”, bo w bezpośrednim kontakcie królowa „nie tworzyła żadnych barier i była bardzo sympatyczna”.

– Królowa uśmiechnęła się do mnie, zapytała jak się miewam. Odpowiedziałem, że dobrze i życzyłem jej dużo zdrowia – dodaje.