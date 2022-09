Linie lotnicze wznawiają loty do Moskwy. „Na prośbę pasażerów”

„Decyzja jest wynikiem niezliczonych próśb obywateli Republiki Mołdawii, którzy przebywają w Federacji Rosyjskiej i chcą wrócić do domu” – przekazała spółka.

Jak poinformowano w piątkowym komunikacie, decyzja o przywróceniu lotów na tej trasie „wynika z próśb pasażerów o wykorzystanie biletów zakupionych w okresie pandemii i po zawieszeniu lotów w lutym”.

facebook

Linie Air Moldova wznawiają loty do Moskwy

„Okoliczności te spowodowały trudności, z którymi codziennie borykają się setki pasażerów: konieczność wielokrotnego zakupu biletów po wyższych cenach, czas spędzony na podróży drogą lądową, niedogodności związane z przesiadkami, zwłaszcza w nagłych przypadkach medycznych. Szybkie i bezpieczne podróże są koniecznością dla pasażerów” – wyjaśniono.

„Bezpieczeństwo i komfort lotów są priorytetem firmy, dlatego Air Moldova będzie w dalszym ciągu dokładać wszelkich starań, aby odpowiadać na potrzeby i prośby naszych pasażerów” – zapewniono.

Wizz Air wycofuje się z planów wznowienia lotów do Moskwy

Także w październiku wznowione miały zostać loty z Abu Dhabi do Moskwy. Na ten krok zdecydował się Wizz Air, ale po fali krytyki postanowił wycofać się ze swoich zamiarów.

Połączenie Abu Dhabi — Moskwa było zapowiadane od października 2021 roku. Uruchomiono je w grudniu, ale działało tylko 5 miesięcy. Trzy dni po ataku Rosji na Ukrainę linie podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich połączeń z Rosją.

Co więcej, firma zorganizowała w marcu ok. 100 tysięcy biletów lotniczych dla uchodźców z Ukrainy, którzy uciekali przed wojną. Wizz Air Abu Dhabi był też jedynym przewoźnikiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, który zdecydował się na całkowite zawieszenie lotów do Rosji.