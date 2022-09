Propagandysta Władimira Putina pojawił się na wizji z siniakami na twarzy. „To nie twoja p*****ona sprawa”

Jeden z czołowych propagandystów Władimira Putina pojawił się na antenie z widocznymi obrażeniami. Miał podbite lewe oko oraz rany na czole, nosie i policzkach. Do Władimira Sołowiowa zadzwonił rosyjski dziennikarz portalu ura.ru, który chciał się dowiedzieć, skąd wzięły się na tajemnice skaleczenia oraz czerwonawe siniaki na twarzy prezentera prokremlowskiej stacji telewizyjnej Rossija 1 – poinformował Francis Scarr z BBC.

Sołowiow nie chciał odpowiedzieć na pytanie, agresywnie prowadząc rozmowę. – Nie masz nic lepszego do robienia w swoim życiu? To nie jest twoja p*****ona sprawa. Powiedz swoim czytelnikom, żeby oglądali moje programy. Wszystko w porządku – zapewniał prezenter. Nika Melkozerow, redaktor naczelna anglojęzycznego portalu informacyjnego The New Voice of Ukraine dodała, że Sołowiow „brzmiał smutno”.

Rosja. Władimir Sołowiow z obrażeniami na twarzy

W następnym programie prowadzonym przez prokremlowskiego propagandystę rany zniknęły, najprawdopodobniej pod grubą warstwą makijażu. Internauci zaczęli się zastanawiać, skąd obrażenia na twarzy prokremlowskiego propagandysty. Serwis Baza podał z kolei, że w ubiegłym tygodniu Sołowiow brał udział w treningach walki bezkontaktowej „Systema”.

Prezenter prywatnie jest wieloletnim fanem karate i posiada czarny pas. Dziennikarze zadzwonili do trenera Sołowiowa, który stwierdził, że propagandysta Putina „był ostatnio na treningu i teoretycznie mógł doznać takich obrażeń, ale jest to mało prawdopodobne, bo Sołowiow postawi się każdemu, komu tylko zechce”. Michaił Riabko zażartował, że prędzej prezenter doznał takiej kontuzji podczas „sparingu” z żoną.

