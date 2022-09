Pierwsze wybory w Rosji od napaści na Ukrainę. Wszystkie oczy zwrócone na Moskwę

Rozpoczęte w piątek głosowanie potrwa do 11 września. W tym czasie w 82 regionach Rosji wybrani zostaną urzędnicy na różnych szczeblach. W 14 obwodach odbędą się wybory gubernatorskie, w 12 – w tym w Moskwie – wybory samorządowe. Łącznie obsadzonych ma zostać ponad 31 tys. stanowisk, w tym 1417 w radach miejskich w Moskwie.

Właśnie w stolicy Rosji miało dojść już do setek cyberataków, które z sukcesem odparto. Głosowanie elektroniczne, poza Moskwą, odbywa się m.in. w obwodzie kaliningradzkim, kurskim, pskowskim czy tomskim.

Wybory samorządowe w Rosji. Sprawdzian siły opozycji

Niezależne media podkreślają, że prowadzona w cieniu wojny w Ukrainie kampania nie miała zbyt dużej dynamiki. Kandydatów opozycyjnych paraliżowało także widmo prześladowań. Przeciwników Kremla w Moskwie masowo pociągnięto do odpowiedzialności na podstawie przepisów o eksponowaniu zakazanych symboli. Jest wśród nich wezwanie do „inteligentnego głosowania”, co odczytywane jest przez władze jako popieranie struktur ruchu Aleksieja Nawalnego, który został zdelegalizowany. Dochodziło do napaści na kandydatów. Poważnie pobity został Siergiej Burcew, który starał się o miejsce w radzie miejskiej. Po napaści pod koniec sierpnia polityk ma złamany kręgosłup.

Obserwatorzy życia politycznego w Rosji spodziewają się fałszowania wyborów i triumfu prokremlowskich kandydatów. – Mało jest znaczącej konkurencji wyborczej, zwłaszcza od czasu rozprawienia się z głosami sprzeciwu po powrocie do Rosji opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, a tym bardziej od lutowej inwazji na Ukrainę – mówił „The Moscow Times” Ben Noble, profesor University College London zajmujący się rosyjską polityką.

Niezależnie od tego, eksperci patrzą na wyniki wyborów samorządowych w dużych miastach, jak Moskwa czy Władywostok. Nawalny we wtorek wezwał popleczników do realizacji strategii „inteligentnego głosowania”. Chodzi o wybór kandydatów opozycyjnych, którzy mają największe szanse z politykami putinowskiej Jednej Rosji i oddawanie na nich masowo głosów. Wynik głosowania w stolicy Rosji będzie sprawdzianem nastrojów społeczeństwa i skuteczności planu opozycji.