Zderzenie statków na Morzu Północnym. Kilka osób wskoczyło do wody

W piątek 9 września w godzinach porannych 89-metrowy, holenderski statek „Helge” zderzył się z jeszcze większą jednostką o nazwie „Wild Cosmos”. Pierwszy z nich zatonął na Morzu Północnym, u wybrzeży Danii.

Zderzenie statków na Morzu Północnym. Jest kilka niewiadomych

Duńska marynarka wojenna poinformowała, że na miejsce zdarzenia wysłała kilka statków, a w prowadzoną akcję zostały także zaangażowane dwa helikoptery. Podjęte działania okazały się na tyle skuteczne, że udało się uratować siedmiu członków załogi „Helge”, którzy wskoczyli do morza. Wiadomo, że zostali przetransportowani do szpitala, aby przejść niezbędne badania. Dotychczas nie ma doniesień o obrażeniach, które mogłyby zagrażać życiu pacjentów. Nie ma także informacji o poważnych uszkodzeniach lub ofiarach na pokładzie „Wild Cosmos”. Nie podano, ile osób znajdowało się w jednostkach.

Jak informuje ABC News, gdy doszło do kolizji, oba statki płynęły w tym samym kierunku. „Wild Cosmos” był w drodze z Durbanu w Republice Południowej Afryki do Tallina, stolicy Estonii. Z kolei „Helge” wyruszył z Antwerpii w Belgii do Porsgrunn w Norwegii. Niewiadomą pozostaje, jaki ładunek znajdował się na pokładach obu statków. Służby prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.

