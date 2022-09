Balon odczepił się od drzewa. Mężczyzna przez dwa dni był „uwięziony” w powietrzu

Mężczyzna, którego chińskie media przedstawiają jako Hu, wraz z kolegą zbierał orzeszki pini w parku, położonym w chińskiej prowincji Heilongjiang. Aby ułatwić sobie pracę, przywiązali balon do drzewa. Nie spodziewali się jednak, że stracą panowanie nad tym środkiem transportu. Tak się niestety stało.

Chiny. Mężczyzna przez dwa dni był „uwięziony” w powietrzu

Jak relacjonuje The Guardian, kolega Hu zdążył wyskoczyć i powiadomił o zdarzeniu odpowiednie służby. Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, który został niejako „uwięziony” w powietrzu. Następnego dnia CCTV, telewizja publiczna w Chinach, poinformowała, że ratownicy za pomocą telefonu komórkowego nawiązali kontakt z poszukiwanym. Poinstruowali go, co robić, aby doprowadzić do bezpiecznego lądowania.

Hu znalazł się ponownie na ziemi po dwóch dniach. Wylądował szczęśliwie w regionie Fangzheng. Stan zdrowia mężczyzny został określony jako dobry. Dokuczał mu jedynie ból w dolnej części pleców. Zakłada się, że dolegliwość mogła zostać wywołana przez niewygodną pozycję, którą musiał przyjmować przez kilkadziesiąt godzin. Z przekazów medialnych wiadomo, że mężczyzna ten ma ok. 40 lat i dochodzi do pełni sił w szpitalu.

