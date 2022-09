Pierwsze orędzie króla Karola III. Wzruszające słowa o Elżbiecie II

O godz. 19:00 czasu polskiego rozpoczęło się pierwsze orędzie króla Karola III. Początek wystąpienia monarcha poświęcił swojej zmarłej matce. – Moja wspaniała matka była inspiracją i przykładem dla mnie oraz całej mojej rodziny. Czujemy teraz największy dług, który może mieć jakakolwiek rodzina wobec matki za miłość, kierowanie, zrozumienie, uczucie i przykład. Życie królowej Elżbiety było życiem dobrze przeżytym, obietnicą, która została dotrzymana – powiedział Karol III.

To przemówienie przejdzie do historii. Wzruszające słowa króla o Elżbiecie II

Monarcha zwrócił uwagę na to, że śmierć królowej Elżbiety II wywołała smutek w wielu zakątkach świata. – Czujemy głęboką wdzięczność za 70 lat, gdy moja mama jako królowa pełniła swoją służbę – kontynuował. – W dniu 21. urodzin (...) zobowiązała się, że swoje życie – czy będzie krótkie, czy długie – poświęci służbie. I jest to więcej niż obietnica. Było to głębokie, osobiste zobowiązanie, któremu pozostała wierna przez całe życie – podkreślił król Karol.

Następca tronu wspomniał, że jego matkę „wyróżniała ogromna miłość do tradycji”. – Uczucie, podziw oraz szacunek, który wywoływała, stały się znakami charakterystycznymi dla jej panowania – powiedział monarcha. Król określił Elżbietę II jako ciepłą osobę, z poczuciem humoru i „niesamowitą zdolnością widzenia w ludziach zawsze tego, co najlepsze”. – Oddaję hołd pamięci mojej matki i oddaję hołd jej życiu, które było poświęcone służbie – podkreśli i dodał, że poczucie straty po śmierci królowej „przekracza wszelkie granice”.

Król Karol III złożył przysięgę. „Będę stać na straży zasad konstytucyjnych”

W dalszej części orędzia król Karol III mówił o sobie już nie jako synu zmarłej Elżbiety II, ale jako następcy tronu. – Tak jak królowa robiła to z pełnym poświęceniem, ja również uroczyście przysięgam, że przez cały czas, który Bóg mi jeszcze da, będę stać na straży zasad konstytucyjnych – zapewnił.

Monarcha podkreślił również, że będzie służył narodowi z szacunkiem, miłością i lojalnością. – Tak jak czyniłem to przez moje życie. Moje życie oczywiście ulegnie zmianie, bo przyjmuję nowe obowiązki. Nie będzie już możliwe, abym mógł tak wiele swojego czasu i energii poświęcać tym organizacjom i sprawom, które są dla mnie tak bardzo drogie – dodał i zapewnił, że jego praca w tym wymiarze będzie kontynuowana przez zaufanych ludzi.

Król podziękował swojej żonie za wsparcie. Karol III powiedział, że książę William, jako jego dziedzic, przyjmie tytuły, które miały dla niego ogromne znaczenie. – Wchodzi w moją rolę jako księcia Kornwalii – przekazał i dodał, że William wraz z żoną Kate otrzymają także tytuły księcia i księżnej Walii. Król w dosłownie kilku słowach wspomniał o swoim drugim synu. – Chciałbym również wyrazić moją miłość wobec Harry'ego i Meghan – dodał krótko.

Karol III bezpośrednio do matki: Dziękuję

Król Karol III na zakończenie zwrócił się bezpośrednio do swojej matki. – Gdy rozpoczynasz swoją ostatnią podróż, żeby dołączyć do mojego zmarłego taty, chcę powiedzieć ci tylko tyle: dziękuję. Dziękuję za twoją miłość, twoje poświęcenie dla naszej rodziny i rodziny narodów, którym służyłaś przez te wszystkie lata – podkreślił w emocjonalnym przemówieniu.

