Pogrzeb królowej Elżbiety II. Znamy oficjalną datę

„Państwowy Pogrzeb Jej Wysokości Królowej odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w poniedziałek 19 września.Przed państwowym pogrzebem ciało będzie wystawione w Westminster Hall, aby umożliwić społeczeństwu złożenie hołdu” – poinformowała rodzina królewska.

W oświadczeniu dodano, że trumna z ciałem Królowej znajduje się obecnie w Sali Balowej Zamku Balmoral. „Trumna Jej Królewskiej Mości pojedzie do Edynburga jutro, w niedzielę 11 września, drogą lądową, aby dotrzeć do Pałacu Holyroodhouse (rezydencji brytyjskich monarchów w Szkocji – red.), gdzie spocznie w Sali Tronowej do poniedziałku 12 września po południu” – przekazano.

Pogrzeb Elżbiety II. Rodzina królewska podała datę



W poniedziałek 19 września trumna zostanie przeniesiona podczas procesji z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego, gdzie odbędzie się państwowe nabożeństwo pogrzebowe. Po pogrzebie trumna pojedzie w procesji z Opactwa Westminsterskiego do łuku triumfalnego Wellington Arch, a następnie stamtąd do Windsoru. Później karawan państwowy pojedzie w procesji do kaplicy św. Jerzego w zamku w Windsorze, przez Long Walk. Następnie odbędzie się nabożeństwo w kaplicy św. Jerzego. Królowa spocznie obok swojego męża, księcia Filipa.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński został zapytany o skład polskiej delegacji, która będzie uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II. – Myślę, że najprawdopodobniej będzie to prezydent – powiedział na antenie Polsat News.

W sobotę Rada Akcesyjna formalnie proklamowała Karola na króla Wielkiej Brytanii. Był to historycznym moment – uroczystość po raz pierwszy transmitowano w telewizji.

