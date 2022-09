Znak pojednania między Williamem a Harrym? Bracia po raz pierwszy od dawna obok siebie

Stosunki między dwoma synami nowego króla Wielkiej Brytanii pozostają napięte po tym, jak Harry i Meghan przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Od tego czasów nie widziano obu par tak blisko siebie. Rzecznik Williama powiedział, że zaprosił Harry'ego i Meghan, oficjalnie znanych jako książę i księżna Sussex, aby przyłączyli się do niego i Kate, gdy oglądali kwiaty i rozmawiali z tłumami Brytyjczyków przy wejściu do zamku Windsor.

Widok tych dwóch par razem wzbudzi nadzieje, że nastąpiło zbliżenie po śmierci najdłużej panującego brytyjskiego monarchy. Agencja Reutera donosi, że William opowiadał jednemu z sympatyków rodziny królewskiej, że dni po śmierci królowej były „tak surrealistyczne”.

– Wszyscy myśleliśmy, że jest niezwyciężona – powiedział.

W ubiegłym roku książę William i książę Harry wspólnie wzięli udział w uroczystości odsłonięcia pomnika księżnej Diany. Było to drugie spotkanie braci od czasu głośnego wywiadu księcia Harry’ego u Oprah Winfrey.

twitter

Pogrzeb Elżbiety II. Podano harmonogram

W sobotę rodzina królewska przekazała szczegóły dotyczące pogrzebu Elżbiety II. „Państwowy Pogrzeb Jej Wysokości Królowej odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w poniedziałek 19 września.Przed państwowym pogrzebem ciało będzie wystawione w Westminster Hall, aby umożliwić społeczeństwu złożenie hołdu”– poinformowano.

8 września Pałac Buckingham o 18.30 (19.30 czasu polskiego) oficjalnie ogłosił śmierć królowej Elżbiety II. Pierwsze pogłoski o śmierci brytyjskiej monarchini pojawiły się tuż po południu w brytyjskim parlamencie. Książę Harry do Balmoral dotarł jako ostatni o godz. 19.52, a więc ponad godzinę po oficjalnej informacji o śmierci brytyjskiej monarchini. Nie zdążył pożegnać się z babcią.

Czytaj też:

Zmiana tytułów w rodzinie królewskiej po śmierci Elżbiety II. Ciekawa sytuacja w przypadku dzieci Harry’ego i Meghan