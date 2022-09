Popłoch w Doniecku? Nie wiadomo, dokąd uciekł lider prorosyjskich separatystów

Doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko poinformował, że miejsce pobytu lidera separatystycznej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej jest nieznane.

„Nasze źródła potwierdzają, że miejsce pobytu Puszylina nie jest znane. Miał być w Mariupolu na koncercie »na kościach «(zorganizowanym na tle zbombardowanego przez okupantów teatru dramatycznego, w którym zginęło od 300 do 600 osób). Następnie razem z Konstantynem Iwaszczenko (prorosyjskim merem Mariupola – red.), udać się w kierunku wybrzeża (wiemy, gdzie). Ale coś poszło nie tak. Nikt nie wie, gdzie jest Puszylin. Jakie to ciekawe – zakpił Andruszczenko. Dodał, że Konstantyn Iwaszczenko chciał jechać w kierunku Nowoazowska, ale jego strażnicy dali mu do zrozumienia, że w obecnych warunkach dotrze tam „tylko w trumnie”.

W sobotę ukraiński portal "Kanał 24" donosił, powołując się na źródło wywiadu, że Puszylin uciekł z Doniecka. Nie wiadomo, w którym kierunku się udał, ale jest tylko jedna opcja – do Rosji. Adnruszczenko częściowo potwierdził dane medialne – zauważa Ukraińska Prawda. Kanał 24, powołując się na to samo źródło, podał również, że Siły Zbrojne wkroczyły na teren lotniska w Doniecku. Informacji na ten temat nie otrzymali jeszcze urzędnicy ze strony ukraińskiej. Na Telegramie Puszylina pojawił się krótki film, na którym widać jak prawdopodobnie opuszcza obwód doniecki. Puszylin mówi o „trudnej sytuacji” w Łymaniu.

Postępy ukraińskiej kontrofensywy. Kilkadziesiąt miejscowości wyzwolonych

Pod koniec mijającego tygodnia trwająca od 5 września ukraińska kontrofensywa przybrała na intensywności. Skutkiem jest oswobodzenie kilkudziesięciu miejscowości, w tym m.in. miast Kupiańsk czy Izium. W najnowszym komunikacie z niedzieli Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o odzyskaniu około 3 tys. kilometrów kwadratowych terenu od początku września. Oznacza to kolejne błyskawiczne zdobycze ukraińskich wojsk. Jeszcze w sobotę wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski mówił o podwojeniu odzyskanego obszaru do 2 tys. km kwadratowych.

