Ostatnia droga Elżbiety II z Balmoral do Edynburga. Tłumy na ulicach

Około godz. 10 czasu brytyjskiego w niedzielę z posiadłości w Balmoral wyruszył kondukt z trumną królowej Elżbiety II. W ostatniej drodze do Edynburga matce towarzyszy księżna Anna, która jedzie drugim samochodem z mężem, admirałem Timem Laurence'em. Na trasie przejazdu ustawili się żałobnicy, wielu w tradycyjnych szkockich strojach, by oddać hołd królowej. Karawan pojawił się m.in. w Aberdeen i Dundee, by o 16 dotrzeć do Edynburga.

Trumna Elżbiety II udekorowana jej ulubionymi kwiatami

Dębowa trumna z ciałem królowej została umieszczona w karawanie przez sześciu gajowych z posiadłości Balmoral. Udekorowano ją ulubionymi kwiatami królowej pochodzącymi z jej majątku: białymi wrzosami, daliami, groszkami, floksami i gałęziami jodły.

Galeria:

Kondukt z trumną z ciałem Elżbiety II na trasie z Balmoral do Edynburga

Uroczystości w Edynburgu

Po dotarciu konduktu do Edynburga, co planowane jest na godz. 16 czasu brytyjskiego, trumna zostanie umieszczona w posiadłości Holyroodhouse, oficjalnej rezydencji monarchy w Szkocji. W poniedziałek po południu w asyście króla Karola III i innych członków rodziny królewskiej, ciało królowej zostanie przeniesione do katedry św. Idziego, gdzie rozpocznie się 24-godzinne czuwanie. Trumna królowej zostanie wystawiona na widok publiczny, tak by żałobnicy mogli po raz ostatni oddać hołd monarchini. Wieczorem w katedrze odbędzie się nabożeństwo.

Następnego dnia trumna zostanie przetransportowana na lotnisko, skąd flota RAF Northolt zabierze ją do Pałacu Buckingham. Podobnie jak w przypadku drogi do Edynburga, matce będzie towarzyszyć księżniczka Anna.

Pogrzeb królowej

W Londynie trumna Elżbiety II zostanie ponownie wystawiona na widok publiczny, tym razem w Westminster Hall. Pogrzeb monarchini odbędzie się w poniedziałek 19 września. Trumna zostanie przeniesiona podczas procesji z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego, gdzie sprawowane będzie nabożeństwo.

Po pogrzebie trumna pojedzie w procesji z Opactwa Westminsterskiego do łuku triumfalnego Wellington Arch, a następnie stamtąd do Windsoru. Później karawan państwowy pojedzie w procesji do kaplicy św. Jerzego w zamku w Windsorze, przez Long Walk. Następnie odbędzie się nabożeństwo w kaplicy św. Jerzego. Królowa spocznie obok swojego męża, księcia Filipa.

Dzień pogrzebu królowej będzie dniem wolnym od pracy w Wielkiej Brytanii.

