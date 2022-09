Gen. Skrzypczak ostro o Niemczech i Francji: Zdradzają Ukrainę. Czas na koalicję silnych i zdeterminowanych

Ukraińska armia gromi Rosjan bez pardonu. To, czego doświadcza armia rosyjska, przejdzie do współczesnej historii jako przykład porażającej wręcz nieudolności w kierowaniu armią. Ale diagnoza jest krótka. Przebrani w mundury cywile porozdawali sobie stopnie generalskie tylko po to, żeby bezlitośnie okradać armię, demonstrując jej fałszywą potęgę na defiladach. Ufni w iluzoryczne zapewnienia ich świty, że Ukraina podda się bez walki wywołali awanturę nieświadomi jej skutków. Imperium wal się, m.in. za sprawą sromotnie przegrywanej wojny w Ukrainie.

Putin od początku wojny w swojej propagandowej narracji używa terroru energetycznego do szachowania Europy. I im bliżej nadchodzącej zimy, tym coraz mocniej na Zachodzie słychać głosy nawołujące do układania się z Putinem ponad głowami Ukraińców. Nie bez znaczenia jest tu rola biznesu, mocno powiązanego z Rosjanami, który w wyniku sankcji ponosi dotkliwe straty. Politycy, których pozycje w parlamentach i podobnych miejscach, zależą głównie od wspierającego ich biznesu, coraz aktywniej działają na rzecz pokojowych rozwiązań. Oczywiście poprzez nakłonienie Kijowa do ustępstw i przyjęcia warunków Putina. Czyli ponownego zawarcia pokoju na podobieństwo tego z 2014 roku, upokarzającego Ukrainę.