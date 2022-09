Rozmowa Macron–Putin. Tematem Zaporoska Elektrownia Atomowa

Jak poinformował Kreml, rosyjski prezydent Władimir Putin i jego francuski odpowiednik Emmanuel Macron omówili sytuację dotyczącą bezpieczeństwa w Zaporożu na Ukrainie. W rozmowie telefonicznej obaj przywódcy wyrazili gotowość do „nieupolitycznionego współdziałania” w tej sprawie z udziałem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Tak wynika z oświadczenia opublikowanego na stronie Kremla.

Czytamy w nim, że „strona rosyjska zwróciła uwagę na regularne ukraińskie ataki na obiekty elektrowni, w tym na składowisko odpadów radioaktywnych, które mają katastrofalne skutki”. Prezydent Rosji poinformował też prezydenta Francji „o działaniach rosyjskich specjalistów w celu zapewnienia fizycznej ochrony stacji i podkreślił konieczność wpłynięcia na władze Kijowa, aby natychmiast zaprzestano ostrzału stacji”. Przypomnijmy, że Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o strzelanie do elektrowni atomowej, a władze zaatakowanego kraju od dawna alarmują o niebezpieczeństwie, jakie stwarzają okupanci w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Elektrownia w Zaporożu jest okupowana przez Rosjan od 4 marca 2022 r.

W rozmowie z Macronem Putin zwrócił też uwagę na sytuację w Donbasie. Mówił, że ukraińskie siły „korzystając z broni dostarczanej przez państwa zachodnie nadal celują w obiekty infrastruktury cywilnej miast Donbasu, w wyniku których cierpią cywile”.

Prezydent Francji powiedział, że okupacja elektrowni przez wojska rosyjskie jest główną przyczyną niebezpieczeństwa w Zaporożu.Pałac Elizejski przekazał w oświadczeniu, że Macron poprosił Putina o wycofanie ciężkiej i lekkiej broni, a Moskwa powinna „przestrzegać zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA)”.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa wyłączona. Prąd chłodzi reaktory

W niedzielę Enerhoatom poinformował o odłączeniu od sieci energetycznej ostatniego działającego, 6. bloku w zaporoskiej elektrowni. Doszło do tego 11 września o godz. 03:41. Przez ostatnie trzy dni blok 6. pracował „na krytycznie niskim poziomie mocy (114 do 140 MW)”, a energii wystarczało na własne potrzeby Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Jak wyjaśnia Enerhoatom, „wszystkie linie łączące ZEA z ukraińskim systemem energetycznym zostały uszkodzone z powodu rosyjskiego ostrzału”. Uniemożliwiało to przesył energii do państwowej sieci. Wieczorem 10 września, po przywróceniu jednej z linii, możliwe stało się zasilanie elektrowni z ukraińskiego systemu energetycznego. Dlatego okupanci zdecydowali się na wyłączenie bloku energetycznego 6. i rozpoczęto wprowadzanie go w stan zimny.

Także w niedzielę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że przywrócono działanie rezerwowej linii energetycznej. Siłownia otrzymuje dzięki temu energię elektryczną do chłodzenia reaktorów.

