Pszczoły Elżbiety II poinformowane o śmierci królowej. „Ściszonym głosem”

Zgodnie z tradycją pszczoły zostały poinformowane o śmierci monarchini. Powiedziano im również ściszonym głosem, że ich nowym panem jest teraz król Karol III. Oficjalny pszczelarz Pałacu Buckingham John Chapple powiedział Daily Mail, że w piątek udał się do Pałacu oraz do Clarence House, aby przeprowadzić stosowny rytuał. Umieścił czarne wstążki zawiązane w kokardy na ulach, w których mieszkają dziesiątki tysięcy pszczół. Następnie powiedział, że ich Królowa umarła i że od teraz rządzi nowy Pan. Następnie wezwał pszczoły, by były dobre dla swojego nowego Pana, który „kiedyś słynął z rozmów z roślinami”.

Tradycja kontynuowana na Wyspach Brytyjskich mówi, że pszczoły, które nie dowiedzą się o śmierci swojego właściciela, przestaną produkować miód, a pasieka obumrze. John Chapple mówi, że był pszczelarzem Królowej i ma nadzieję, że teraz dostanie pracę pszczelarza Króla. – Minęło około 15 lat, odkąd jestem w tej roli.W sumie opiekuję się pszczołami ponad 30 lat. Zaczęło się od miłości mojej żony do miodu – opowiadał.

Uroczystości w Edynburgu. Żałobnicy na trasie konduktu

W niedzielę trumna z ciałem królowej Elżbiety przybyła do Edynburga po sześciogodzinnej podróży z jej letniego domu w szkockich Highlands. Tysiące żałobników ustawiło się wzdłuż trasy przejazdu karawanu, wielu w ponurej ciszy, niektórzy oklaski a inni płakali.

Trumna zostanie umieszczona w posiadłości Holyroodhouse, oficjalnej rezydencji monarchy w Szkocji. W poniedziałek po południu w asyście króla Karola III i innych członków rodziny królewskiej, ciało Elżbiety II zostanie przeniesione do katedry św. Idziego, gdzie rozpocznie się 24-godzinne czuwanie.

