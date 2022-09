„Szaleńcza” ucieczka Rosjan z obwodu charkowskiego. Filmy z przejścia granicznego

„W wyniku udanej kontrofensywy naszych sił na froncie charkowskim, siły rosyjskie szaleńczo opuszczają swoje pozycje i uciekają ze swoimi łupami na wciąż okupowane terytoria (Ukrainy) lub do Federacji Rosyjskiej. Na przykład konwój dwóch autobusów, jednej ciężarówki i 19 skradzionych samochodów, wiozący około 150 żołnierzy rosyjskich sił zbrojnych, opuścił Borszczową i Artemówkę w obwodzie charkowskim” – poinformowały Siły Zbrojne. „Jest to podobne do tego, co wydarzyło się w mieście Swatowo w obwodzie ługańskim. Tam okupanci pospiesznie opuścili miasto, uciekając czterema ciężarówkami Kamaz, 20 pojazdami opancerzonymi Tigr i ponad 20 samochodami skradzionymi lokalnym mieszkańcom” – dodano w komunikacie.

Ukraińscy żołnierze w niedzielę opublikowali film, na którym ukraińska flaga powiewa przy przejściu granicznym w obwodzie charkowskim. Na innym żołnierze pozują z flagą w Hoptiwce, gdzie znajduje się przejście Hoptiwka-Niechotiejewka między Ukrainą a Rosją.

W niedzielę wieczorem ukraińska agencja UNIAN podała informację, że Hoptiwka „przeszła pod kontrolę sił zbrojnych Ukrainy”. Powołała się na żołnierzy 130. batalionu obrony terytorialnej. Informacje nie zostały potwierdzone przez Sztab Generalny ukraińskich sił. „Biełgorod, śpisz?” – żartowali żołnierze pod filmem z Hoptiwki.





twittertwitter

Ukraińska kontrofensywa. 40 wiosek wyzwolonych wyzwolonych

Wcześniej w niedzielę szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeh Syniehubow powiedział, że liczba wyzwolonych miast i wsi przekracza kilkadziesiąt. Na dzień dzisiejszy (niedziela, 11 września – red.) Ukraina odzyskała kontrolę nad ponad 40 osiedlami. Syniehubow zaznaczył jednak, że całkowitej liczby nie można ujawnić „w interesie prowadzonej obecnie przez nasze Siły Zbrojne operacji wojskowej”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamieścił w niedzielę rano nagranie z miejscowości Czkałowskie w obwodzie charkowskim. „Flaga ukraińska powróciła do Czkałowskich w obwodzie charkowskim. I tak będzie wszędzie. Wypędzimy okupantów ze wszystkich ukraińskich miast i wsi. Dzięki wszystkim naszym bohaterom!” – napisał.

Czytaj też:

Ukraińcy odbili już 3 tys. km kwadratowych. Kuriozalny komunikat Rosji