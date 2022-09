Rosyjski generał do Putina: Przegraliście, Władimirze Władimirowiczu

Wedle przecieków z posiedzenia rady bezpieczeństwa Rosji, prezydent został poinformowany, że armia straciła nie tylko zdolność do ofensywy, ale także do obrony zajętych na Ukrainie pozycji. Generalicja uważa to za skutek decyzji amerykańskiej, żeby doprowadzić do porażki militarnej Rosji na Ukrainie.

Władimir Putin miał spotkać się z przedstawicielami sztabu generalnego osobiście, ale na wieść o panicznym odwrocie wojsk spod Charkowa spotkanie odwołano. Prezydent próbował zignorować klęskę, biorąc udział w obchodach rocznicy założenia Moskwy, co wywołało wielkie poruszenie wśród sprzyjających mu normalnie rosyjskich internautów. Ostatecznie raporty od generalicji Putin zdecydował się odebrać w czasie zdalnego posiedzenia rady bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jego przebieg relacjonuje na Telegramie konto działające pod nazwą Generał SVR, od skrótu służby wywiadu zagranicznego Rosji. Często ujawnia ono kulisy kremlowskich rozgrywek.