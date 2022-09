Szokujące odkrycie Ukraińców na terenie wyzwolonej wsi

Trwa ukraińska kontrofensywa obejmująca m.in. obwód charkowski. Ukraińcy wyzwalają kolejne wsie i miejscowości, zmuszając Rosjan do opuszczenia swoich pozycji i ucieczki w głąb zajętych terytoriów lub do Rosji. Szef regionu Ołeh Syniehubow poinformował, że na niektórych odcinkach ukraińska armia dotarła niemal do granicy.

Ukraińskim siłom zbrojnym udało się m.in. odbić wieś Zaliznyczne. Kiedy do tego doszło, mieszkańcy zwrócili się do organów ścigania z informacją, że rosyjscy żołnierze zabili ich współmieszkańców. 11 września funkcjonariusze odnaleźli cztery ciała ze śladami tortur. Trzy z nich odkryto na obszarze gospodarstw domowych, a jedno na terenie wytwórni asfaltu znajdującej się niedaleko stacji kolejowej.

Wojna w Ukrainie. Okryto ciała ze śladami tortur w obwodzie charkowskim

Wszczęto postępowanie przygotowawcze pod nadzorem czuhujewskiej prokuratury regionalnej. Sprawa prowadzona jest w związku z naruszeniem praw i zwyczajów wojennych i zabójstwa z premedytacją. Według wstępnej wersji śledztwa osoby zostały zabite przez rosyjskich wojskowych podczas okupacji wsi. Obecnie ciała są badane przez zakład medycyny sądowej.

Dwa niezidentyfikowane ciała znaleziono również na dziedzińcu prywatnego domu w innej wyzwolonej wsi na terenie obwodu charkowskiego – Grakova. Czynności śledcze prowadzą tam pracownicy Policji Państwowej.

Wojna Rosja – Ukraina. Sala tortur w Bałaklii

W Bałaklii znaleziono miejsca tortur. Widać m.in. krzesło z młotkiem, taśmę i użyte rękawice. Naprzeciwko znajdowały się cele, a w innym pomieszczeniu znaleziono opaski zaciskowe i ślady krwi. Zdjęcia wstawiła Mariana Bazuhla, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy i posłanka Sługi Narodu – partii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

