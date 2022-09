Palce Karola III wywołały spekulacje internautów na temat stanu zdrowia króla. Lekarz zabrał głos

Karol III, od kiedy został królem, jest pod baczną obserwacją. Po śmierci Elżbiety II w mediach społecznościowych coraz głośniej zaczęto spekulować na temat stanu zdrowia brytyjskiego monarchy, a zwłaszcza jego czerwonych i spuchniętych palców, które można zauważyć na oficjalnych zdjęciach na różnych uroczystościach.

Wątpliwości w tej sprawie rozwiał dla Daily Star dr Gareth Nye, wykładowca fizjologii na Uniwersytecie Medycznym w Chester. Lekarz wyjaśnił, że do obrzęku placów może doprowadzić wiele przyczyn. Jedną z nich jest stan, w którym organizm zaczyna zatrzymywać płyny w kończynach, zwykle w nogach i kostkach, ale zdarza się, że też w palcach, co powoduje, że puchną.

Opuchnięte palce króla Karola III. Lekarz wskazał powody

To dość powszechny stan dla ludzi powyżej 65. roku życia. Wówczas zdolność do kontroli płynów jest ograniczona. Dla przypomnienia Karol III skończył 73 lata, a kolejne urodziny będzie obchodził 14 listopada. Aby sprawdzić, czy taka jest przyczyna opuchniętych placów, należy nacisnąć obszar przez około 15 sekund, co spowoduje spadek w tych okolicach.

Innym powodem takich dłoni u brytyjskiego monarchy może być zapalenie stawów. Osoby powyżej 60. roku życia są również narażone na artretyzm. Często dotyka to trzech głównych obszarów dłoni: stawu kciuka lub któregoś ze stawów dłoni. Palce stają się wówczas sztywne i bolesne. Chociaż leki mogą pomóc w uśmierzeniu bólu, obrzęk może pozostać.

Stan zdrowia brytyjskiego monarchy. Nie ma powodów do niepokoju

Dr Nye podkreślił, że problemy Karola III z dłońmi nie oznaczają poważnych kłopotów zdrowotnych. Najprawdopodobniej opuchnięte palce wynikają z wieku. Warto zauważyć, że na większości zdjęć palce brytyjskiego monarchy są całkiem normalne.

