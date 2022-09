Ukrainka wróciła do wyzwolonej miejscowości. Oto, co w jej mieszkaniu zostawili Rosjanie

Wysokopilla to miejscowość w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, nad którą 4 września ponownie zawisła ukraińska flaga. Rosjanie okupowali miejscowość od połowy marca. Ukraińcom udało się podejść w okolicę Wysokopilli już 26 czerwca. Po nieco ponad dwóch miesiącach odbili miejscowość, o czym informował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. Chwilę potem media podawały, że mieszkańcy zaczynają wracać do swoich domów.

Nagranie tego, co jedna z mieszkanek zastała po powrocie, opublikował Biełsat. „Mieszkanka Wysokopilla powróciła do swojego mieszkania, w którym wcześniej mieszkali Rosjanie. Oto, co została w swoim domu po powrocie” – czytamy w opisie.

Ukrainka nagrała swoje zdemolowane mieszkanie, z którego wyniesiono niemal wszystko. Na podłodze walają się śmieci i gruz, zniszczone są ściany, a nawet sufity. W dziecięcym pokoju widać resztki rozrzuconych zabawek, w sypialni zdemolowane łóżko, kawałek dalej na środku stoi zniszczona pralka, a obok widać zdemolowaną łazienkę. Widać również potłuczone szyby w oknach, z wyraźnymi śladami po kulach.

Rosjanie uciekali w nocy. „Porzucili wszystko”

Rosjanie opuścili miejscowość w nocy z 3 na 4 września. „To jest elita, o której piszą tam piosenki i wiersze. Elita też pobiegła, porzuciła wszystko – zarówno broń, jak i sprzęt, który tam mieli, biegli haniebnie. A dziś największym zachowanym tam budynkiem jest szpital, na którym zawieszono flagę Ukrainy” – relacjonował szef chersońskiej Rady Obwodowej Ołeksandr Samoilenko.

Wysokopilla to jedna z wielu odbitych przez Ukraińców w ostatnich dniach miejscowości. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek, że od początku września wyzwolono ponad 6 tys. km kwadratowych terytorium Ukrainy na południu i na wschodzie. Tego samego dnia w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy, na których widać było ukraińskich żołnierzy w Swiatohirsku, w obwodzie donieckim. Wieczorem ukraińskie wojsko potwierdziło wkroczenie od miasta.

