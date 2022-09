Były prezydent Rosji o prologu do III wojny światowej. „To jest przerażające”

Dmitrij Miedwiediew opublikował kolejny wpis w mediach społecznościowych. Były prezydent Rosji nawiązał do „gwarancji bezpieczeństwa”, których domagała się Ukraina. Rosyjski polityk ocenił, że to „prolog do III wojny światowej”. Miedwiediew jest przekonany, że nikt nie da takich gwarancji „ukraińskim nazistom”. Dodał, że takie rozwiązanie jest „prawie tym samym co art. 5 NATO”. „Dla Sojuszu Północnoatlantyckiego to g***o, tylko z boku. Właśnie dlatego to jest przerażające” – zaczął.

Były prezydent Rosji kontynuował, że zachodni politycy, do których „adresowany jest ten histeryczny apel, muszą zrozumieć jedną prostą rzecz”. Miedwiediew ostrzegł, że grozi to wojną hybrydową NATO z Rosją. „Jeśli ci kretyni będą bez opamiętania pompować kijowski reżim niebezpieczną bronią, to kampania wojskowa przeniesie się na inny poziom” – stwierdził. Rosyjski polityk dodał, że wówczas „strony konfliktu przestaną być przewidywalne i zostaną zaangażowani nowi członkowie”.

Rosja. Dmitrij Miedwiediew ostrzega Zachód przed wspieraniem Ukrainy

Miedwiediew tłumaczył, że takie rozwiązanie oznacza, że Zachód „nie będzie mógł już siedzieć w swoich czystych domach i mieszkaniach i śmiać się z tego, że osłabia Rosję rękami innych”. „Wszystko wokół nich stanie w płomieniach, mieszkańcy będą bardzo cierpieć. Ziemia będzie dosłownie płonąć, a beton się topić. My też to odczujemy. To będzie bardzo złe dla wszystkich” – groził były prezydent Rosji.

Rosyjski polityk zacytował fragment Biblii. „Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków” – brzmi część Apokalipsy św. Jana. „Na razie ci krótkowzroczni politycy i ich think thanki kręcąc kieliszkiem wina w dłoni spekulują, jak mogą sobie z nami poradzić bez angażowania się w bezpośrednie działania wojenne. Tępi idioci z klasycznym wykształceniem” – zakończył Miedwiediew.

