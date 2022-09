Wyzwolony Izium to same ruiny. Ukraińcy z przerażeniem mówią o zastanych tam okrucieństwach

Odbicie Iziumu z rąk rosyjskiego okupanta to jeden z największych sukcesów ofensywnych strony ukraińskiej na tej wojnie. Po wkroczeniu do miasta coraz wyraźniej widać jednak, co najeźdźcy uczynili z podbitym terytorium.

Ukraińcy szybko zdali sobie sprawę, że Izium odebrany z rąk Rosjan to miasto w ruinie. Zniszczonych zostało tam 75 proc. budynków. Nie ma elektryczności, wody ani gazu. Na miejscu pozostało też zaledwie 10 procent mieszkańców – pozostali albo uciekli, albo zginęli. Świadkowie krótkiego rosyjskiego pobytu w tym mieście opowiadają teraz o okrucieństwach, jakich dopuszczali się żołnierze wroga. – Nie mogę oszacować liczby ofiar wśród cywilów. Może być to mniej lub więcej niż tysiąc osób. Powiem jedynie, że docierają do nas bardzo niepokojące informacje o dopiero co odkrytych masowych grobach i ludzkich ciałach... Znamy już nazwiska tych ludzi, znamy okoliczności... – mówił zastępca burmistrza Izium Wołodymyr Matsokin. Więzienia i tortury w Iziumie – Wiemy o więzieniach, znamy historie ludzi stamtąd, którym udało się uciec po wkroczeniu naszych sił... Wiemy, że torturowano tam kobiety, poddawano elektrowstrząsom, poniżano, poddawano nieprawdopodobnym badaniom – wyliczał. – Te opowieści, te okropieństwa... zwierzęta się tak nie zachowują – dodawał lokalny polityk. Matsokin dodał, że Izium wciąż jest niebezpiecznym miejscem. Miasto zostało solidnie zaminowane. Rosjanie przed ucieczką mieli pozostawić za sobą poukrywane w różnych miejscach ładunki wybuchowe, dlatego ukraińskie władze zalecają mieszkańcom, by nie spieszyli się z powrotem do swoich domów.





