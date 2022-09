Pistolet na złodziei i bateryjka do radia. „Chciałbym posłuchać, jak tam nasi leją ruskich”

Na odbite w ostatnich dniach tereny obwodu charkowskiego wojsko odradza wyjazd jeszcze przez kilka dni, trzeba rozminować gigantyczny teren odzyskany w kilka dni przez ukraińską armię. Mieliśmy jechać na Lypci, jakieś 25 km na północ od Charkowa, ale wojsko na blokpoście przekonało nas, by ze względów bezpieczeństwa przełożyć to na czwartek-piątek, bo trwa rozminowanie terenu. Zostaliśmy więc w Cyrkunach, które wyglądają, jak po przejściu tornada – i to kilkakrotnie.

Dni ciszy

We wsi, w której mieszkało do lutego niemal 5000 osób zostało ich może 100. Sami nawet nie wiedzą dokładnie, bo do ostatniej soboty mało kiedy mieli okazję wyjść z piwnicy.

– Ruskie strzelały non stop i czym się da. Czołgi, automaty, rakiety wszelkiego rodzaju, Boże kochany, czego u nas nie było – mówi nam starsza kobieta i zaczyna płakać.

– Te trzy ostatnie dni ciszy to jak dar od losu, aż się boimy, żeby nie zapeszyć – dodaje.