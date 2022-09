Pierwsza podróż zagraniczna prezydenta Chin od czasu koronawirusa. Spotka się z Władimirem Putinem

Xi Jinping wyruszył w swoją pierwszą podróż zagraniczną od początku pandemii koronawirusa – poinformowało BBC. Prezydent Chin po raz ostatni opuścił swój kraj w styczniu 2020 roku, kiedy udał się do Mjanmy. Miało to miejsce zaledwie kilka dni przed pierwszym lockdownem w Chinach. Od tego czasu Xi Jinping opuścił kontynent jedynie raz, udając się w lipcu 2020 r. do Hongkongu.

Chiński przywódca udał się w trzydniową podróż do Kazachstanu. W środę 14 września wylądował w Nur-Sułtanie. Dzień później Xi Jinping spotka się z Władimirem Putinem na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie. Prezydent Rosji od momentu inwazji na Ukrainę także nieczęsto bierze udział w wizytach zagranicznych. Do tej pory był jedynie w Turkmenistanie oraz Iranie.

Kazachstan. Xi Jinping spotka się z Władimirem Putinem

Do spotkania prezydenta Chin ze swoim rosyjskim odpowiednikiem odniósł się rzecznik Kremla ds. polityki zagranicznej. Jurij Uszakow powiedział, że w planach Putina jest także spotkanie z przywódcami Indii, Pakistanu, Turcji i Iranu, ale to spotkanie z Xi Jinpingiem ma „szczególne znaczenie”. Uszakow zaznaczył, że szczyt odbywa się „w tle zakrojonych na szeroką skalę zmian politycznych”.

Po raz ostatni prezydenci Chin i Rosji spotkali się podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Na początku lipca tego roku pojawiła się informacja, że Xi Jinping odrzucił propozycję Putina dotyczącą wizyty w Rosji. Chiński przywódca miał to tłumaczyć COVID-19. Rzecznik Kremla obalił jednak te doniesienia. Od 2013 r. Putin spotkał się z Xi Jinpingiem 38 razy.

