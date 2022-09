Skargi na materiały BBC w związku ze śmiercią królowej. Poszło o krawat i telefony

Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września. Widzów BBC o śmierci monarchini poinformował w specjalnym wydaniu programu informacyjnego Huw Edwards. Brytyjski nadawca jeszcze przed ogłoszeniem tego komunikatu przerwał nadawanie regularnej ramówki. Zmieniono harmonogram emitowanych materiałów już wtedy, gdy do mediów zaczęły spływać doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia królowej, a do Balmoral w trybie pilnym zmierzali członkowie rodziny królewskiej.

Śmierć królowej Elżbiety II. Wpływają skargi na materiały BBC

W następnych dniach w brytyjskich mediach tematem wiodącym była śmierć królowej Elżbiety II i przygotowania do jej pogrzebu. Jak podaje The Guardian, BBC otrzymało „stosunkowo” niewiele skarg na sposób relacjonowania tych wydarzeń. Jak ustalili dziennikarze wspomnianego źródła, wpłynęło ich 670, co świadczy o niewielkiej skali w porównaniu do ok. 100 tys. skarg, które pojawiły się po śmierci księcia Filipa.

Na co skarżyli się odbiorcy? Jak się okazuje, ponad 100 widzom nie spodobało się to, że w chwili, gdy Huw Edwards ogłaszał śmierć monarchini, dwie dziennikarki stały za prezenterem i filmowały go telefonami komórkowymi. „To było obraźliwe, gdy dwie młode kobiety stały i telefonami filmowały Huwa Edwardsa, gdy on ogłaszał śmierć królowej. To rodzaj braku szacunku i niedojrzałej głupoty” – napisał jeden z oburzonych.

Skargi dotyczyły również ubioru prezentera. Widzowie za niestosowny uznali fakt, że Huw Edwards, na kilka godzin przed oficjalnym ogłoszeniem śmierci królowej Elżbiety II, miał czarny krawat. Zdaniem grupy odbiorców ten element wskazywał na żałobny nastrój.

