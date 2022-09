Kolejny przywódca upokorzył Putina? Prezydent Rosji zastał dwa puste krzesła

Władimir Putin udał się z wizytą do Uzbekistanu, gdzie bierze udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Prezydent Rosji spotka się m.in. z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, irańskim prezydentem Ebrahimem Raisim, prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, a także premierem Indii Narendrą Modim. Jedno z pierwszych spotkań odbył jednak z prezydentem Kirgistanu Sadyrem Dżaparowem.

Na samym początku kamery zarejestrowały sytuację, która bardzo przypominała sposób, w jaki Władimira Putina upokorzył w lipcu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Prezydent Rosji podszedł do stolika, przy którym zastał tylko dwa puste krzesła. Zaczął nerwowo przeglądać kartki, spoglądał w stronę kamery i przestępował z nogi na nogę. Dopiero pół minuty później pojawił się prezydent Kirgistanu, a przywódcy uścisnęli sobie dłonie.

Erdogan upokorzył Putina. Zastosował metodę rosyjskiego prezydenta

W lipcu Władimir Putin podobnie czekał na tureckiego prezydenta w pokoju pełnym dziennikarzy. Mimo że Recep Tayyip Erdogan zwlekał z wejściem do pomieszczenia niecałą minutę, to rosyjskiemu prezydentowi dłużyła się ona w nieskończoność. Brytyjski „Guardian” zwracał uwagę, że Putin opuszczał ręce wzdłuż ciała z nutą irytacji. Wówczas „od niechcenia” do pokoju wszedł Erdogan.

twitter

Komentatorzy przypominali, że Putin pozostawił tureckiego przywódcę samego przez około dwie minuty przed spotkaniem w 2020 roku. Niektórzy spekulują, że opieszałość Putina podczas spotkań z międzynarodowymi przywódcami jest wyważoną polityką psychologiczną, która sięga początków jego prezydentury. W 2003 roku Putin spóźnił się na spotkanie królową 14 minut.

Putin spotka się z przywódcami 15 państw

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy odbywa się w Samarkandzie, jednym z największych miast Uzbekistanu. Biorą w nim udział przywódcy 15 państw, w tym prezydent Rosji Władimir Putin. Reuters informuje, że już w czwartek po południu Putin ma w planach spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, odbędzie się również trójstronne spotkanie Rosja-Chiny-Mongolia. Poza tym prezydent Rosji spotka się tego dnia z przywódcami Iranu, Kirgistanu, Pakistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu.

Putin ma zabrać głos zarówno w czasie czwartkowego obiadu, jak i podczas posiedzenia Rady Głów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy w piątek. Również w piątek prezydent Rosji ma w planach spotkania z przywódcami Azerbejdżanu, Indii i Turcji.

Czytaj też:

Władimir Putin szuka kozła ofiarnego. Siergiej Szojgu w opałach?