Verka Serduchka gra na nosie Rosjanom. „To dla was, a nie Chersoń”

Pod pseudonimem artystycznym Verka Serduchka, znanej na całym świecie drag queen, kryje się absolwent szkoły sztuki cyrkowej Andrij Danyłko, występujący na scenie w roli satyryka oraz aktora komediowego. Polskiej publiczności dał się poznać w trakcie występów na Eurowizji.

Danyłko od pierwszych dni wojny zaczął aktywnie wpierać Ukrainę. Gwiazdor wielokrotnie występował przeciwko agresji ze strony Rosji. Wraz z gruzińską piosenkarką jazzową Nino Katamadze w czerwcu Serduchka zorganizował koncert w kijowskim metrze, wspierając ukraiński naród. Piosenkarz występuje w całej Europie z akcją charytatywną „Embrace Ukraine” .

Figa od Verki Serduchki dla Rosjan

W najnowszym wpisie na Instagramie gwiazdor zwrócił się bezpośrednio do rosyjskich okupantów w Chersoniu. Aktor opublikował zdjęcie na którym pokazuje „figę” w kierunku rosyjskich okupantów. – To dla was, a nie Chersoń– napisał.

Na zdjęciu Danyłko pojawił się w czarnej czapce, bluzie i masce medycznej zaciągniętej pod brodę. Obok artysty na zdjęciu jest sceniczna postać matki Serduchki, Inna Bilokon. Obie gwiazdy pokazują do kamery gest figi z makiem. Post na Instagramie zebrał już ponad 70 000 polubień.

Wojna w Ukrainie. Sukcesy kontrofensywy

Ukraińcy kontynuują udaną kontrofensywę przeciwko Rosjanom. – Od początku września do dzisiaj nasi żołnierze wyzwolili ponad 6 tys. km kwadratowych terytorium Ukrainy na południu i na wschodzie – poinformował w poniedziałek wieczorem w swoim codziennym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Wśród wyzwolonych miast jest m.in. Izium. Ukraińcy zbliżają się do Chersonia.

