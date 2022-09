Książę Harry spędzi urodziny bez ojca i brata. Ekspert mówi o punkcie zwrotnym

15 września książę Harry obchodzi swoje 38. urodziny. W tym roku przypadły na dzień, w którym Wielka Brytania pogrążona jest w żałobie po śmierci królowej Elżbiety II. Brytyjski „Daily Mail” pisze, że książę Harry i Meghan Markle nie wrócą do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostały ich dzieci, lecz spędzą ten dzień w Wielkiej Brytanii. Nie wiadomo jednak, czy i w jaki sposób zamierzają uczcić urodziny. Za to mało prawdopodobne jest, by książę Harry spędził urodziny ze swoim bratem, księciem Williamem, lub ojcem królem Karolem III.

Jak opisuje „Daily Mail”, książę William i księżna Kate pojechali do Norfolk we wschodniej Anglii, gdzie mają swoją rezydencję Anmer Hall. Natomiast król Karol III przebywa w rezydencji Highgrove w Gloucestershire. Dzisiaj ma mieć prywatny „dzień refleksji”, w który nie planuje żadnych publicznych aktywności. Książę Harry i Meghan Markle prawdopodobnie są w swoim domu w Frogmore Cottage.

Rodzina królewska w punkcie zwrotnym?

„Wydaje się niejasne, jak układały się relacje między rodziną w tym tygodniu” – czytamy dalej. Brytyjski tabloid twierdzi, że książę Harry i książę William „odłożyli na bok” konflikty, aby wspólnie opłakiwać królową. Jednocześnie po śmierci królowej Elżbiety II powrócił drażliwy temat tytułów dla Lilibet i Archie'go, dzieci Harry'ego i Meghan. Dzisiaj w gestii króla Karola III jest nadanie im tytułów. Jako wnuki monarchy Archie i Lillibet mają prawo do tytułu Jego lub Jej Królewskiej Mości, jednak nowy król planuje nada im wyłącznie tytuły księcia i księżniczki, czemu sprzeciwiają się Harry i Meghan.

Znawca rodziny królewskiej Richard Fitzwilliams zaznaczał w rozmowie z „The Sun”, że „za kulisami dzieje się wiele rzeczy, o których nie wiemy”. Przewidywał też, że w rodzinie królewskiej może nadejść punkt zwrotny po „głębokim rozłamie”. – Pojednanie jest bardzo ważne. Oni tego potrzebują. Rodzina królewska tego potrzebuje – stwierdził.

Książę Harry oddał hołd królowej Elżbiecie II

W poniedziałek książę Harry opublikował na stronie internetowej Archewell oświadczenie, w którym w symboliczny sposób pożegnał się z królową Elżbietą II. Młodszy syn króla Karola III na wstępie zaznaczył, że monarchini była niezwykle oddana pełnionej służbie i wynikającym z niej obowiązkom. „Była podziwiana i szanowana na całym świecie. Jej wdzięk i dostojność pozostawały prawdziwe przez całe jej życie, a teraz wieczne dziedzictwo” – napisał.

Przypomniał również słowa, które jego babcia wypowiedziała po śmierci swojego męża. Książę Filip zmarł w kwietniu 2021 roku. „Życie, oczywiście, składa się z ostatnich pożegnań, ale również pierwszych spotkań” – napisał książę, przytaczając słowa Elżbiety II. „Babuniu, podczas, gdy to rozstanie wywołuje u nas wielki smutek, jestem wdzięczny za wszystkie nasze pierwsze spotkania” – podkreślił książę Harry, a następnie wspomniał m.in. o swoim wczesnym dzieciństwie, a także o momencie, kiedy królowa spotkała po raz pierwszy Meghan Markle.

„Cieszę się z tych wspólnych chwil i wielu innych wyjątkowych momentów. Już teraz bardzo za tobą tęsknimy, nie tylko my, ale cały świat. A jeśli chodzi o pierwsze spotkania, teraz oddajemy cześć mojemu ojcu w jego nowej roli” – czytamy dalej. Na zakończenie książę Harry podziękował królowej Elżbiecie II za jej zaangażowanie podczas służby, za rozsądną radę i „zaraźliwy uśmiech”. „My też się uśmiechamy, wiedząc, że ty i dziadek jesteście ponownie razem” – zakończył.

