Wielokilometrowa kolejka do trumny królowej. Jedna decyzja wywołała oburzenie oczekujących

W środę trumna z ciałem królowej Elżbiety II została przetransportowana z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego. Tam do dnia pogrzebu, który odbędzie się na poniedziałek, można oddać królowej hołd przechodząc w ciszy obok trumny. Westminster Hall otwarty jest przez całą dobę, a przed gmachem ustawiła się długa kolejka. Choć brytyjskie władze ostrzegały, że należy przygotować się na wiele godzin oczekiwania, nie dotyczy to wszystkich.

Rzecznik Izby Gmin potwierdził, że członkowie brytyjskiego parlamentu mogą zatrzymać się przy trumnie bez konieczności długiego stania w kolejce. Co więcej, mogą zabrać ze sobą do czterech gości. Długą kolejkę może ominąć również personel Domu Parlamentarnego. Według Departamentu Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu w czwartek o godzinie 11:00 kolejka miała ponad 8 kilometrów długości. Każdy mógł wziąć tylko jeden bilet dla gościa. Akredytowani dziennikarze, którzy mają wstęp na teren parlamentu, mogą również ominąć kolejkę do katafalku, rezerwując przydzielone przedziały czasowe.

Kolejka do trumny królowej Elżbiety II. Żałobnicy czekali już w nocy

Dziś rano do tysięcy żałobników dołączyła była premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Oddała szacunek zmarłej monarchini, przystając przed katafalkiem w Westminster Hall. Ubrana na czarno była premier wyglądała na wzruszoną. Wśród deputowanych, którzy skorzystali z okazji i ominęli kolejkę w czwartek rano byli także konserwatywna była minister rządu Theresa Villiers i jej kolega David Simmonds. Tymczasem pozostali żałobnicy już w nocy ustawili się w kolejce w centrum Londynu.

W czwartek kolejka minęła Tower Bridge. Po południu miała blisko 7 km długości. Rząd Wielkiej Brytanii uruchomił możliwość śledzenia długości kolejki do Westminster Hall na żywo.

