Dwóch policjantów dźgniętych nożem w Londynie. „Haniebny atak”

Podczas zatrzymania użyto paralizatora, a mężczyzna został aresztowany pod zarzutem ciężkiego uszkodzenia ciała. Stan obu oficerów nie jest znany – informuje Sky News. Do zdarzenia doszło w piątek w pobliżu Leicester Square w centrum Londynu około godz. 6 rano, gdy funkcjonariusze dostrzegli mężczyznę z nożem. Wiadomo, że policjanci zostali zaatakowani i trafili ranni do szpitala. Służby nie informują o stanie poszkodowanych funkcjonariuszy.

Radio LBC poinformowało, że głos w tej sprawie zabrał burmistrz Londynu Sadiq Khan, który mówił o „przerażającym ataku” na policjantów. – Ci odważni oficerowie wykonywali swój obowiązek i pomagali społeczeństwu w tym doniosłym dla naszego kraju momencie – powiedział. – Moje myśli i modlitwy są z nimi, ich bliskimi i kolegami z policji po tym haniebnym ataku – dodał. Zapewnił też, że jest w kontakcie z z policją, a każdy sprawca ataku na funkcjonariuszy zostanie „złapany i oskarżony”.

500 oficjeli z całego świata w Londynie

Wkrótce do Londynu przyjedzie nawet 500 polityków, dyplomatów i monarchów, którzy wezmą udział w pogrzebie królowej Elżbiety II. Brytyjskie władze wydały rygorystyczne zalecenia i reguły dla zagranicznych delegacji, a z ograniczeniami muszą liczyć się również mieszkańcy Londynu. Do stolicy Wielkiej Brytanii przyleci m.in. prezydent USA Joe Biden, szefowa KE Ursula von der Leyen, prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, prezydent Korei Południowej Jun Suk-yeol, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier czy premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern. Prawdopodobnie w pogrzebie uczestniczyć będzie także delegacja japońska, w skład której wejdą cesarz Naruhito wraz z żoną i premier Fumio Kishida. Do Londynu przyjadą również prezydenci Turcji i Francji.

