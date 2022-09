Łazik Perseverance znalazł „skarb” na Marsie. „Najwyższa koncentracja materii organicznej”

Łazik Perseverance wylądował na Marsie w lutym 2021 roku. Od tamtego dnia naukowcy szukają za jego pomocą śladów życia na tej planecie. W ostatnim czasie łazik został przetransportowany do delty dawnej rzeki Jezero. Tam udało zebrać się kilka próbek, które zawierały materię organiczną. Może to oznaczać, że Karter Jezero, w którym prawdopodobnie znajdowało się jezioro i rzeka, miał ok. 3,5 miliarda lat temu środowisko nadające się do zamieszkania.

– Skały, które badaliśmy w delcie, mają najwyższą koncentrację materii organicznej, jaką do tej pory odkryliśmy podczas misji – powiedział Ken Farley, naukowiec projektu Perseverance z California Institute of Technology w Pasadenie.

Samo istnienie związków organicznych na Marsie nie było tajemnicą. Związki zostały odkryte już wcześniej, również łazik Perseverance odnalazł je w grudniu ubiegłego roku. Jednak tym razem naukowcy uważają, że odkrycie nastąpiło na obszarze, na którym kiedyś mogło istnieć życie. Dzięki laboratorium, które łazik ma na pokładzie, badacze wkrótce będą wiedzieć więcej o najnowszych odkryciu. Część próbek ma także trafić na Ziemię.

Na Marsie jest nie tylko Perseverance, ale też Ingenuity

Łazik Perseverance ma przede wszystkim pobierać próbki gruntu na Marsie (ma pomóc również przy przygotowaniach do misji załogowej), a także sprawdzić, czy na planecie pozostały ślady życia. Łazikowi na Marsie towarzyszy Ingenuity, czyli helikopter NASA. W ubiegły czwartek Ingenuity wykonał pierwszy prawdziwy lot od czerwca bieżącego roku. Maszyna pokonała prawie sto metrów, co było rozwinięciem wcześniejszego bardzo krótkiego „skoku” testowego. Niedługo śmigłowiec ma wrócić do regularnej pracy na Czerwonej Planecie.

