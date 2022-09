„Bomba wodna” we Włoszech. Zginęło co najmniej 10 osób, ogromne zniszczenia

W czwartek po południu region Marche w środkowych Włoszech niespodziewanie nawiedziły ulewne deszcze, nazywane „bombami wodnymi”, co doprowadziło do gwałtownej powodzi błyskawicznej. Zginęło co najmniej dziesięć osób.

Włoska Agencja Ochrony Ludności poinformowała, że w ciągu od dwóch do trzech godzin spadło około 400 milimetrów deszczu spadło, co stanowi jedną trzecią opadów występujących zwykle w ciągu roku. Gwałtowna powódź w środkowych Włoszech Ulice zamieniły się w rwące rzeki. Uciekający przed żywiołem ludzie szukali schronienia na dachach, a nawet drzewach. Z nadmorskiej miejscowości Senigallia ratownicy tratwami próbowali ewakuować ludzi. Premier Włoch Mario Draghi poinformował w piątek na konferencji prasowej w Rzymie, że dziesięć osób zginęło, a cztery uważa się za zaginione. twitter Strumień wody przetoczył się między innymi przez Cantiano. – Mój stragan z owocami został wywrócony do góry nogami – powiedziała Reutersowi mieszkanka miejscowości. – To było jak trzęsienie ziemi – relacjonował z kolei w rozmowie z radiem RAI Ludovico Caverni, burmistrz Serra Sant'Abbondio, kolejnej wioski dotkniętej powodzią. Inni porównywali żywioł do tsunami. Poważnie ucierpiała też stolica regionu Ancora. Włoska policja poinformowała, że w związku ze zniszczeniami wiele dróg zostało zamkniętych, a niektóre wioski zostały odcięte od świata. Szef ochrony ludności w regionalnym rządzie Marche Stefano Aguzzi zanaczył że ulewa była znacznie silniejsza niż przewidywano. – Otrzymaliśmy normalny alert przed deszczem, ale nikt nie spodziewał się czegoś takiego – powiedział. Efekt zmian klimatu Paola Pino d'Astore, eksperta włoskiego Towarzystwa Geologii Środowiskowej (SIGEA), powiedziała w rozmowie z Reutersem, że powodzie były spowodowane zmianami klimatu i nie były łatwe do przewidzenia. – To nieodwracalne zjawisko, przedsmak tego, jaka będzie nasza przyszłość – stwierdziła. twitterCzytaj też:

Niewyobrażalne skutki powodzi w Pakistanie. Zginęło już ponad 1300 osób