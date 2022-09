Rosjanie chcą usunąć daty przydatności z artykułów spożywczych

Od lutego na Rosję nałożono wiele sankcji, które regularnie uderzają w tamtejszą gospodarkę. Władze próbują równych sposobów, aby poradzić sobie z nowymi okolicznościami. Prawdopodobnie niebawem podejmą decyzję o usunięciu dat przydatności z artykułów spożywczych. Wszystko z powodu braku atramentu.

Artykuły spożywcze w Rosji bez dat przydatności

Rosyjskie firmy już od lipca skarżą się na problemy związane z brakiem opakowań, a także atramentu, który wykorzystywany jest do produkcji etykiet. W związku z tym pojawiła się inicjatywa, w ramach której przedsiębiorcy poprosili o możliwość wprowadzenia nowego standardu etykiet. Te miałyby być mniejsze od dotychczasowych, co pozwoliłoby zaoszczędzić atrament.

Jeszcze inny sposób na walkę z tym problemem znalazł Rosstandart, czyli Federalna Agencja ds. Regulacji Technicznych i Metrologii. Jak się okazuje, rozwiązaniem może okazać się usunięcie z etykiet informacji na temat miejsca produkcji, a także daty przydatności artykułów spożywczych. W ich miejsce na opakowaniach miałyby pojawić się kody QR, które klienci musieliby skanować, aby dowiedzieć się, czy dany produkt nadaje się do spożycia.

Zmiana obowiązujących przepisów nie będzie jednak łatwa, ponieważ nie należy wyłącznie do Rosji. Zgodę zarówno na wprowadzenie nowego standardu rozmiarów etykiet, jak i zastąpienie daty przydatności kodem QR, musi wydać Euroazjatycka Unia Gospodarcza, w której oprócz Rosji znajduje się Armenia, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan. To właśnie na poziomie tej organizacji wyznaczane są m.in. standardy dotyczące opakowań.

Pewne jest zatem, że na zmianę trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. „Producenci będą musieli przenieść część informacji z etykiety do formatu elektronicznego, a konsumenci będą mogli je odczytać za pomocą kodu QR umieszczonego na etykiecie, ale będzie to możliwe dopiero od 2023 roku – to od tego momentu Unia przewiduje możliwość zmiany przepisów” – cytuje UNIAN.

Rosja zmaga się z konsekwencjami sankcji

Jak przypomina UNIAN, brak atramentu to niejedyny niedobór, z jakim zmaga się Rosja. Z wieloma niedogodnościami mierzą się m.in. Rosjanki, ponieważ w kraju Władimira Putina brakuje implantów pośladków, a zabieg powiększania piersi jest minimum dwa razy droższa niż przed inwazją. Obie tek kwestie są konsekwencją trwającej wojny. W ramach sankcji firmy dostarczające implanty najwyższej klasy postanowiły wstrzymać dostawy do Rosji.

