Król Karol interweniował ws. strojów Williama i Harry’ego. Uciął spekulacje

W sobotę wieczorem rodzinka królewska będzie czuwać przy grobie królowej Elżbiety II. Hołd babce mają oddać wszystkie jej wnuczęta. Oznacza to, że oprócz Williama i Harrego przy trumnie monarchini pojawią się również Peter Phillips i Zara Tindall (dzieci księżniczki Anny), Beatrycze i Eugenia (córki księcia Andrzeja), a także Louise Windsor i James Viscount Severn (dzieci księcia Edwarda).

Król Karol III interweniował ws. strojów Williama i Harry’ego

Ponieważ przed grobem Elżbiety II mają zgromadzić się wszystkie wnuki, wyznaczono specjalny dress code, do którego powinni się dostosować wszyscy royalsi. Jak informuje CNN, mężczyźni pojawią się w eleganckich czarnych garniturach, a penie włożą ciemne formalne suknie z dekoracjami.

Wyjątkiem będą stroje książąt Williama i Harry’ego. Jak podaje CNN, w tej sprawie do synów zwrócił się król Karol III. Miał on prosić, aby obaj bracia pojawili się przed trumną babki w mundurach wojskowych. Dotychczas w takim publicznie występował jedynie starszy z braci.

Przypominamy, że w przeszłości obaj książęta odbyli służbę wojskową, jednak książę Harry nie miał prawa pojawiać się publicznie w mundurze. Wszystko z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji reprezentacyjnych w ramach rodziny królewskiej, do której doszło w 2020 roku. Jak widać, teraz sytuacja uległa zmianie, a książę będzie mógł ponownie włożyć mundur galowy.

Pogrzeb królowej Elżbiety II już w poniedziałek

Uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II będą miały miejsce w poniedziałek 19 września. Do Londynu już teraz zlatują się światowi przywódcy, z prezydentem USA Joe Bidenem na czele. Polskę podczas uroczystości będzie reprezentował Andrzej Duda. W sumie do stolicy Wielkiej Brytanii przybędzie ok. 500 zagranicznych dygnitarzy.

W związku z pogrzebem w Londynie dojdzie do kilku utrudnień. Aby zapewnić ciszę podczas pożegnania monarchini, największe londyńskie lotnisko Heathrow planuje wstrzymać część startów i lądowań. To wywoła ogromne utrudnienia i doprowadzi do odwołania lotów.

