Zadrwili z wpadki Karola III. Nietypowa scena nagrana podczas wizyty króla w Walii

W piątek król Karol III, a także jego małżonka Camilla, przybyli z wizytą do stolicy Walii Cardiff. Wizytacja miała związek z trwającymi 10-dniowymi uroczystościami pogrzebowymi po śmierci Elżbiety II. Dla Karola wizyta ta była wyjątkowa również z innego powodu. Przed objęciem tronu był on księciem Walii, a także uczył się języka walijskiego.

Walijczycy zadrwili z króla Karola III

Podczas oficjalnej wizyty, zgodnie z tradycją król Karol III wyszedł, aby porozmawiać z poddanymi zgromadzonymi pod zamkiem w Cardiff. Właśnie wtedy doszło do nietypowej sceny. Jedna z osób w tłumie wyjęła pióro i przekazała je monarsze. Był to oczywiście żart odwołujący się do niedawnej wpadki Karola III. Król, podpisując dokumenty, najpierw pomylił daty, a później zrobił kleksa. – O Boże, jak ja tego nienawidzę, wszędzie mi się wylewa. Mam dość tej cholernej rzeczy – stwierdził wówczas ze złością.

Podczas przekazywania nowego pióra królowi, poddany stwierdził, że to „na wszelki wypadek”. Sytuację śmiechem podsumował zarówno nowy władca, jak i tłum osób zgromadzonych w pobliżu. Całą scenę zarejestrowały kamery, a wideo udostępnił na swoim Twitterze m.in. kanał Local News 8.

Karol III nakazał uprzątnięcie stolika

Szerokim echem odbiła się nie tylko sytuacja z pomyloną datą i awarią pióra, ale również moment, kiedy monarcha kazał uprzątnąć stolik ze znajdujących się na nim przedmiotów. Nietypowe sceny zostały uwiecznione podczas ubiegłotygodniowej proklamacji. Karol III miał wówczas podpisać ważne dokumenty. Kiedy jednak zbliżył się do stolika, zauważył, że znajduje się na nim kilka przedmiotów. Zamiast samodzielnie je przesunąć, wskazał obsłudze, aby zrobiła to za niego.

Rozczarowania zachowaniem męża nie zdołała ukryć nawet Camilla, która dokumenty podpisywała chwilę wcześniej. Nagranie kuriozalnej sceny błyskawicznie obiegło sieć, dając internautom powód do drwin z nowego monarchy. „Służący musi oczyścić dla mnie biurko. Nie można oczekiwać, że będę przesuwał przedmioty” – głosił opis materiału umieszczony na jednym z satyrycznych profili w mediach społecznościowych.

