Erdogan prowadził pod rękę Putina? Moment zarejestrowały kamery

Rosyjski prezydent wziął udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie w Uzbekistanie, gdzie spotkał się m.in. premierem Indii i prezydentem Chin. Szef indyjskiego rządu Narendra Modi powiedział prezydentowi Rosji, że „to nie czas na wojnę”, a bezpieczeństwo w kwestii dostępu do żywności, nawozów i paliw to obecnie jeden z głównych, światowych problemów.

Spotkania te skomentował m.in. sekretarz stanu USA Antony Blinken, który powiedział w piątek na konferencji prasowej w Departamencie Stanu, że obawy Chin i Indii dotyczące wojny Rosji na Ukrainie odzwierciedlają globalne obawy związane z trwającym od kilku miesięcy konfliktem. Jego zdaniem „zwiększa to presję na Rosję", aby zakończyła konflikt. – Myślę, że to, co widzisz, jest tylko przejawem faktu, że ta agresja była agresją przeciwko interesom ludzi na całym świecie – dodał amerykański polityk, cytowany przez CNN.

Erdogan trzyma pod ramię Putina. Wszystko uchwyciły kamery

Uwagę mediów zwróciła wpadka rosyjskiego prezydenta. Ukraińska agencja Unian zauważa, że w czasie otwartej dla kamer części rozmowy prezydent Rosji błędnie nazwał Erdogana premierem, a ten jest prezydentem Turcji. To nie jedyna kwestia, o której mówi się w kontekście tego spotkania. Kamery uchwyciły bowiem moment, kiedy przez hall ramię w ramię Erdogan kroczy obok Putina. Nie byłoby w tym nic dziwnego, że prezydent Turcji trzyma pod ramię rosyjskiego przywódcę.

Na niecodzienny widok zwróciła uwagę agencja NEXTA i opublikowała nagranie, które opatrzyła komentarzem: Na szczycie w Uzbekistanie Erdogan podtrzymuje Putina ręką.

Z końcem lipca pisaliśmy, że po raz kolejny nagranie, na którym widać Władimira Putina, ożywiło spekulacje dotyczące stanu jego zdrowia. Na filmie z Iranu zarejestrowano moment powitania rosyjskiego przywódcy przez polityków. Uwagę mediów zwrócił jeden szczegół.

