Ostatnia szansa na pożegnanie Elżbiety II. W tłumie Andrzej Duda

Tłumy Brytyjczyków i turystów przybywają do Londynu, aby móc osobiście pożegnać królową Elżbietę II. Ostatni z nich mają jeszcze szansę ustawić się w kolejce, aby spędzić kilka sekund przy jej trumnie. W stolicy Wielkiej Brytanii jest również prezydent USA Joe Biden, a w niedzielne południe hołd monarchini złoży Andrzej Duda.

Londyn przygotowuje się na jeden z najbardziej ruchliwych dni w historii

Londyńska komunikacja miejska spodziewa się, że do stolicy przybędzie ok. miliona osób w związku z pogrzebem królowej. Z tej okazji uruchomiono 250 dodatkowych połączeń kolejowych, w tym również nocnych. Odwołano także planowane wcześniej zamknięcie autostrad.

– Jesteśmy gotowi na prawdopodobnie jeden z najbardziej ruchliwych dni, z jakimi zmagał się Transport for London – powiedział Andy Byford, szef londyńskiego transportu miejskiego. – Trudno powiedzieć dokładnie, ile dodatkowych osób będzie podróżowało komunikacją, ale przygotowujemy się na milion osób w pobliżu pałaców królewskich i Hyde Parku – dodał. Szczyt ruchu planowany jest na poniedziałek, czyli dzień pogrzebu Elżbiety II. Byford nie krył obaw, że jeżeli wszyscy przyjezdni spróbują opuścić Londyn od razu po uroczystościach, wówczas komunikacja miejska może zostać przeciążona. Dlatego zaapelował, aby w miarę możliwości podróżni odłożyli powrót na późniejszy okres.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, w całym Londynie zostaną rozstawione telebimy, na których będzie można śledzić transmisję z pogrzebu Elżbiety II. Ekrany zostaną rozstawione m.in. w publicznych parkach. Uroczystości będzie można śledzić również w ok. 125 kinach w całej Wielkiej Brytanii.

Czytaj też:

Incydent przy trumnie Elżbiety II. Interweniowała policja

Światowi przywódcy przybyli na pogrzeb królowej Elżbiety II

Jeszcze do poniedziałku do godziny 6:30 zarówno światowi dostojnicy, jak i wszyscy pozostali chętni, mają okazję stanąć przed trumną Elżbiety II. Jeżeli planują to zrobić, powinni zabrać ze sobą ciepłe ubrania, koce i prowiant, ponieważ w niedzielę rano czas oczekiwania wynosił 13,5 godziny.

W kolejce nie muszą stać światowi przywódcy. W niedzielę przed trumną Elżbiety II mają pojawić się m.in. prezydent USA Joe Biden i jego małżonka Jill Biden, a także prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauzer-Duda. Hołd polskiej pary prezydenckiej powinien odbyć się o godzinie 12:00. Następnie o godzinie 12:45 Andrzej Duda wpisze się do księgi kondolencyjnej znajdującej się w Lancester House.

Również w niedzielę hołd Elżbiecie II ma oddać królowa małżonka Camilla. W telewizyjnym wystąpieniu ma ona przypomnieć „cudowne niebieskie oczy” i uśmiech zmarłej monarchini. W wyjątkowym spotkaniu udział weźmie Król Karol III. Ma się on spotkać z premier Wielkiej Brytanii Liz Truss.

Dzień zakończy uroczysta kolacja w Pałacu Buckingham. Udział w niej ma wziąć król Karol III, Camilla, a także światowi przywódcy, którzy już przybyli do Londynu. W uroczystości będzie uczestniczyła również premier Liz Truss.

Lampiony ku pamięci Elżbiety II w Szkocji



O godzinie 20:00 cały kraj ma zamilknąć w ramach hołdu dla królowej Elżbiety II. Minutę ciszy będzie można spędzić w domu, lub jednocząc się z innymi na ulicy. Wyjątkowy sposób na upamiętnienie królowej znaleźli również Szkoci. W mieście Falkirk o godzinie 19:30 odbędzie się nabożeństwo refleksji, podczas którego na wodzie u podnóża kanału pojawi się 96 lampionów.

Czytaj też:

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Znamy harmonogram uroczystości