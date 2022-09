Od ponad tygodnia koczują w namiotach, bo czekają na pogrzeb Elżbiety II

Jeszcze do godziny 6:30 w poniedziałek 19 września wszyscy chętni będą mogli oddać hołd królowej Elżbiecie II odwiedzając jej trumnę wystawioną w Hollu Pałacu Westminsterskiego. Następnie ciało monarchini zostanie zabrane i przygotowane do przejazdu do Opactwa Westminsterskiego, gdzie odbędzie się państwowy pogrzeb. Trumna do grobu zostanie złożona w godzinach wieczornych, a udział w tym wydarzeniu weźmie jedynie najbliższa rodzina monarchini.

Czekają na pogrzeb Elżbiety II. Od ośmiu dni mieszkają w namiotach

W związku z pogrzebem Elżbiety II do Londynu przybywają tłumy podróżnych. Uroczystość będzie można oglądać w telewizji, ale również na wielkich ekranach rozstawionych w całym Londynie i poza nim, a nawet na lotnisku.

Nie brakuje jednak takich, którzy chcą być bezpośrednimi świadkami uroczystego przejazdu orszaku z ciałem królowej, dlatego już teraz zajmują miejsca przy barierkach. Jak informuje Sky News, w pobliżu Pałacu Buckingham powoli wyrasta prawdziwe miasteczko namiotowe. Pierwsi miłośnicy monarchii pojawili się tam dwa dni po śmierci Elżbiety II.

W mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć, a także nagrań pokazujących, w jakich warunkach na pożegnanie królowej czekają miłośnicy monarchii.

Pogrzeb królowej Elżbiety II. 10 tys. żołnierzy i światowi przywódcy już czekają

Jak informuje BBC, w uroczystościach pogrzebowych udział ma wziąć ponad 10 tys. żołnierzy. Będą to zarówno przedstawiciele piechoty, jak i marynarki wojennej, a także lotnictwa. Wzdłuż trasy procesji z trumną królowej ustawionych ma być ok. 6 tys. wojskowych. Na tym jednak działania przedstawicieli sił zbrojnych się nie kończą. „Pomagamy innym ludziom w Londynie, służbom ratunkowym, niektórym ochotnikom” – mówił w rozmowie z BBC Szef Sztabu Obrony. Dodał on również, że plan pogrzebu był gotowy od dawna, teraz pozostało wcielić go w życie.

W ostatnim pożegnaniu królowej Elżbiety II udział ma wziąć ponad 500 światowych przywódców. Do Londynu przybyli już m.in. cesarz Japonii Naruhito, prezydent USA Joe Biden, a także prezydent Andrzej Duda. W sobotę wieczorem wszyscy dostojnicy powinni wziąć udział w uroczystej kolacji, w której uczestniczyć będzie również król Karol III.

